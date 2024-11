Pixel-Smartphones retten Android: Google positioniert sich gegen Apples Ökosystem + löst sich von Samsung

Google ist mit den Pixel-Smartphones auf einer Erfolgswelle und schiebt dadurch nicht nur die Umsätze im eigenen Smartphone-Business an, sondern auch den gesamten Android-Markt. Die über die Jahre immer mehr in Richtung Apple verfeinerte Strategie geht langsam auf und dürfte schon bald auch dem Betriebssystem Android einen bedeutenden Schub geben, den es dringend benötigt.



Glaubt man den aktuellen Pixel-Erfolgszahlen, dann ist Google auch mit der neunten Generation so erfolgreich wie mit keinem Pixel-Jahrgang zuvor. Ein Muster, das sich schon seit einigen Jahren wiederholt und das Smartphone-Business immer weiter wachsen lässt. Doch auch wenn Google schon vor Jahren verkündet hatte, das Smartphone-Business sehr ernsthaft angehen und mit diesem bedeutende Marktanteile erzielen zu wollen, dürfte der größte Antrieb nach wie vor an anderer Stelle liegen: Nämlich das Betriebssystem Android zu stabilisieren und weiter zu pushen.

Android und iOS dominieren den Markt der Smartphone-Betriebssysteme nach Belieben und schieben sich je nach Jahr und Jahreszeit die Anteile in kleinen Bröckchen entgegen. Einen dritten Konkurrenten gibt es derzeit nicht, sodass man aufgrund der völligen Abschottung der Ökosysteme davon sprechen kann, dass beide Betriebssysteme den Markt dominieren. Wer ein iPhone kaufen möchte, kann das nur bei Apple tun. Wer kein iPhone möchte, kommt um Googles Android praktisch nicht herum.

In den letzten Jahren konnte Apple mit dem Powerpaket aus iPhone und iOS zunehmend Marktanteile gewinnen und die Android-Anteile somit um ein paar Prozentpunkte drücken. Wirklich bedrohlich ist das aufgrund der beschriebenen Ausgangslage nicht, aber dennoch muss Google dem natürlich etwas entgegensetzen, um den Verlust an Marktanteilen einzudämmen oder umzukehren. Diese Wunderwaffe heißt Pixel und langsam zeigt sie auch Wirkung.









Pixel-Smartphones schieben Android an

Es gibt gute Gründe, kein iPhone zu wollen. Natürlich gibt es ebenso gute Gründe kein Android zu wollen, aber darum geht es in diesem Artikel nicht. Wer kein iPhone möchte, aber dennoch im Premium-Segment stöbert, landet am Ende bei Samsung oder Google Pixel. Samsung hat in den letzten Jahren sehr vieles richtig gemacht und es sicherlich kein Fehler von Google, sich eng mit dem Smartphone-Hersteller zu verbünden. Doch die Ausrichtung vom offenen und so wichtigen Betriebssystem an einen einzigen mächtigen Partner auszurichten, birgt zu viel Risiko. Google muss(te) dem etwas entgegensetzen.

Mit den Pixel-Smartphones will man nicht Samsung Marktanteile abnehmen, sondern dem iPhone – das wurde immer wieder betont. Es geht also darum, den Android-Markt zu vergrößern und dem iPhone Marktanteile wegzuschnappen. Diese Strategie ist seit Jahren zu beobachten und geht langsam auf. Die Android-Anteile werden wieder wachsen und Google selbst hat einen größeren Einfluss auf die Smartphones, als man es zuvor durch die zahlreichen Partner haben konnte. Gehen die Zahlen weiter so steil nach oben, kann Google eines Tages in die Top3 vorstoßen und vielleicht in weiter Ferne auch Samsung überholen. Das ist aus heutiger Sicht noch sehr weit weg, aber die Dinge können sich schnell ändern. Gerade dann, wenn die Nutzerschaft keinen echten Wechsel vornehmen muss und die Trägheit der Masse umgangen werden kann.

Langfristig ergäbe sich die Situation, dass aus iOS vs. Android plötzlich ein iPhone vs. Pixel werden würde. Mit Samsung als starker Running Mate. Der von mir hier im Blog schon vor Monaten herbeigerufene iPhone-Moment für Google wäre ein großer Triumph für das Unternehmen und würde das Android-Business nachhaltig absichern. Vor allem, wenn in den nächsten Jahren aufgrund der Wettbewerbsbehörden die milliardenteuren Vereinbarungen zur Standardsuchmaschine auf allen Smartphones und die Vorinstallation der Google-Apps wegfallen. Google hat sich über Jahre darauf vorbereitet und so kommt den Pixel-Smartphones zukünftig eine sehr viel größere Bedeutung bei, als es in den ersten Jahren des gefühlten Nebengeschäfts der Fall gewesen ist.

