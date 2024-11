Pixel-Smartphones: Google surft auf der Erfolgswelle – Verkaufszahlen und Marktanteile schießen nach oben

Google ist mit den Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr erfolgreicher, das ist sowohl von Marktforschern als auch vom Unternehmen selbst immer wieder zu hören. Auch für die Pixel 9-Smartphones scheint Google die richtigen Weichen gestellt zu haben, denn die Verkaufszahlen schießen wohl durch die Decke und zeigen, in welcher Richtung man unterwegs ist. Und ein Ende des Erfolgslaufs ist noch lange nicht in Sicht.



Die Pixel-Smartphones sind bereits in der neunten Generation und wenn wir das Nexus-Label dazurechnen, ist Google seit eineinhalb Jahrzehnten im Smartphone-Markt aktiv. Der ganz große Erfolg wollte sich bisher nicht einstellen, doch man nähert sich mit langsamen Schritten und nimmt dabei zunehmend Geschwindigkeit auf. Spätestens seit der sechsten Pixel-Generation heißt es, dass die aktuelle erfolgreicher ist als die erste. Google hat ein sehr gutes Smartphone-Quartal nach dem anderen. Und das wird noch lange so weitergehen.

Die aktuellen Pixel 9-Aussagen

Obige Auflistung zeigt die drei jüngsten Erfolgsmeldungen rund um die Pixel 9-Smartphones. Wirklich handfeste Zahlen gibt es zwar nicht, aber die Tendenz ist deutlich und es gibt kaum einen Zweifel daran, dass es auch mit der neun Generation bergauf geht. Google saugt regelrecht die wechselwilligen Nutzer von Samsung und auch vom iPhone auf. Mit den ganzen Billiganbietern oder Herstellern im mittleren Segment konkurriert man kaum und schickt lediglich ein a-Smartphone pro Jahr in das Gefecht. Das anvisierte Ziel ist ganz klar Apple und eher als Beiwerk auch Samsung.









Googles Erfolgswelle wächst

In der letzten Zeit hat man viele Weichen auf Erfolg gestellt: Da wäre zum einen das Durchhaltevermögen der Smartphone-Serie, was gerade bei Google keine Selbstverständlichkeit ist, sondern bewiesen werden muss. Die stetige Weiterentwicklung im Soc-Bereich, der Android-Feature, im Bereich der Künstlichen Intelligenz und natürlich auch der Kamera können die Nutzer immer wieder begeistern. Und mit sieben Jahren Android-Updates hat man eine Quasi-Lebenszeit-Garantie für ein aktuell gehaltenes Smartphone.

Der wohl wichtigste Schritt in der aktuellen Generation ist aber das Vorziehen der Smartphones um zwei Monate. Denn nun kommt man nicht erst kurz vor dem Weihnachtsgeschäft und nach dem Apple iPhone auf den Markt, sondern schon vorher. Man kann früher in die nächste Generation starten, nimmt starke Vorbesteller mit, füllt das Vakuum zwischen Sommerpause und Herbst-Flaggschiffen, hat genügend Abstand zum Black Friday und Weihnachtsgeschäft, um Vorbesteller nicht zu verprellen. Das Anwachsen von zwei auf vier Modellen hat außerdem die Auswahl vergrößert.

Google hat sich mit all dem in eine komfortable Position gebracht. Ich würde davon ausgehen, dass die Pixel-Smartphones mittlerweile Gewinn abwerfen, was die gesamte Weiterentwicklung und interne Budgetierung deutlich erleichtert. Sie bringen Gewinn, sie treiben Android voran, stärken die Marke Google im Hardware-Bereich, schieben nebenbei die anderen Pixel-Produkte mit an und sorgen für ein starkes Standing gegenüber Samsung und Apple.

Meine gewagte Prognose: In fünf Jahren ist Google weltweit Nummer 3 nach Samsung und Apple.

Letzte Aktualisierung am 2024-11-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!