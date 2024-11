PageSpeed Test: Praktisches Tool ermöglicht Testen der Website-Geschwindigkeit für viele URLs gleichzeitig

Die Suchmaschinen-Optimierung ist auch heute noch ein weites Feld, das sehr viele Techniken und Metriken kennt, um Webseiten sowohl für Nutzer als auch Suchmaschinen zu optimieren. Eine dieser Metriken ist PageSpeed, das die Ladezeiten von Webseiten messen und nach unterschiedlichen Kriterien bewerten kann. Heute zeigen wir euch ein Tool, mit dem sich dieser PageSpeed-Wert komfortabler und für viele Unterseiten gleichzeitig auslesen lässt.



Mit dem Google-Tool PageSpeed Insights lassen sich einzelne URLs auf ihre Geschwindigkeit messen und damit wichtige SEO-Kennzahlen herauslesen. Das funktioniert sehr gut und ist wichtig, hat allerdings den Nachteil, dass das stets nur für eine URL funktioniert. Wer eine Webseite mit vielen Unterseiten betreibt und deren Speed-Werte herausfinden möchte, hat viel Arbeit vor sich. Aber das muss gar nicht sein, denn es gibt ein praktisches externes Tool.

Mit dem Bulk PageSpeed Test könnt ihr eine ganze Webseite inklusive Unterseiten analysieren lassen. Ihr gebt einfach die Start-URL ein und es werden automatisch bis zu 500 verlinkte Unterseiten getestet. Alternativ könnt ihr auch URL-Listen eingeben oder auf Basis einer Google-Suchanfrage die Topseiten untersuchen lassen. Stets geht es darum, einen ganzen Schwung an URLs gleichzeitig auf ihren PageSpeed-Wert zu untersuchen.

Als Ergebnisse erhaltet ihr eine Gesamtbewertung, Time to first Byte (Antwortzeit), First Contentful Paint (erste zu rendernde Elemente), Last Contentful Paint (letztes zu renderndes Element), Layout Shift (Grafische Verschiebungen) sowie die Total Blocking Time (Gesamtladezeit).

Schaut euch das Tool einmal an, das gerade im SEO-Bereich interessant sein könnte. Aber auch im privaten Bereich kann man das für tiefere Einblicke in mehrere Seiten oder für Vergleiche sicherlich gut gebrauchen.

» Bulk PageSpeed Test