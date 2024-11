Das sind die beliebtesten Smartphones: Samsung und Apple dominieren Top10 der Verkaufszahlen (Q3 2024)

Der Smartphone-Markt wird seit vielen Jahren von nur wenigen Marken dominiert, wobei es seit langer Zeit die beiden Pioniere Apple und Samsung sowie ein bis zwei weitere Hersteller gibt. Das zeigt sich nicht nur an den Marktanteilen, sondern auch den globalen Toplisten der meistverkaufen Smartphones. Jetzt haben Marktforscher die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die uns die zehn meistverkaufen Geräte zeigen. Insbesondere für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sehr interessant.



Mit Ausnahme eines recht kurzen Huawei-Intermezzos vor einigen Jahren wird der Smartphone-Markt praktisch vom Beginn der modernen Geräte von Apple und Samsung dominiert, die sich an der Spitze abwechseln. Die Marktanteile sind für Endnutzer eher zweitrangig, viel interessanter sind nämlich die meistverkauften Geräte. Jetzt haben die Marktforscher von Counterpoint Research die Top10 der meistverkauften Smartphones im dritten Quartal veröffentlicht. Hier ist die Topliste.

Das sind die meistverkauften Smartphones

Wenig überraschend steht wieder ein iPhone an der Spitze der meistverkauften Geräte, so wie es seit jeher der Fall ist. Apple konnte das iPhone 15 im dritten Quartal gleich drei Mal an der Spitze positionieren. Das Topmodell, das iPhone 15, sorgt für 3,5 Prozent aller Smartphone-Verkäufe. Es folgen die starken Samsung Galaxy A15 und anschließend zwei weitere A-Geräte von Samsung, dann das iPhone der 14. Generation und erst auf dem neunten Platz kommt mit dem Xiaomi Redmi 13C ein dritter Hersteller mit dem einzigen Gerät dazu. Komplettiert wird die Liste vom Samsung Galaxy S24.

Spannendes Detail, das vielen vielleicht gar nicht bekannt ist: Erstmals seit 2018 konnte sich ein Samsung Galaxy S-Gerät wieder in der Top10 platzieren. Weiterer Einblick: Diese Top10 machen 19 Prozent aller Smartphone-Verkäufe im dritten Quartal 2024 aus. Wie lange es wohl noch dauern wird, bis wir auch ein Google Pixel in dieser Liste sehen? Das Pixel 9 dürfte sicherlich schon an dieser Top10 gekratzt haben.

