Android: Google Play Store erhält Download-Manager – kann angefangene Downloads fortsetzen (Teardown)

Der Google Play Store ist unter Android die erste Anlaufstelle für Apps, Spiele und andere Inhalte, die dort in großer Zahl gefunden werden können. Schon seit einiger Zeit arbeitet Google an einer Art Downloadmanager für die bisher eher rudimentäre Funktion und will es dabei wohl auch ermöglichen, abgebrochene Downloads innerhalb von 24 Stunden wiederaufzunehmen und ohne doppelte Datenmengen fortsetzen zu lassen.



Die Hauptaufgabe des Google Play Store ist es, den Nutzern Apps zum Download anzubieten. Dennoch ist es ausgerechnet die Downloadfunktion, die bis auf das Übertragen der Daten vom Server auf das Smartphone kaum Komfort bietet. Aber das soll sich ändern, denn schon vor einigen Wochen ist erstmals eine Art Downloadmanager aufgetaucht und jetzt gibt es den nächsten Hinweis auf ein neues Feature, das viele Nutzer in der Vergangenheit sicherlich schon das eine oder andere Mal gebraucht hätten.

Die neue Funktion soll es ermöglichen, abgebrochene Downloads wiederaufzunehmen. Weil jeder Download bis zum Abschluss temporär lokal gespeichert und 24 Stunden aufbewahrt wird, will man innerhalb dieser 24 Stunden-Frist die Fortsetzung ermöglichen. Es ist dann nicht notwendig, den Download noch einmal von vorn zu beginnen, sondern es werden nur die fehlenden Fragmente heruntergeladen. Das spart sowohl dem Nutzer als auch den Google-Servern Traffic und auf dem Smartphone je nach Umfang der App auch einiges an Zeit.

Voraussetzung soll es wohl sein, dass auf dem Smartphone mindestens 5 Gigabyte freier Speicher (!) bereitstehen muss. Das gilt auch für kompakte Apps, selbst wenn diese Hunderte Mal in die 5 GB passen würden. Derzeit steht diese Funktion noch nicht bereit, der Teardown ist aber eindeutig und lässt vermuten, dass es bis zur Freischaltung nicht mehr lange dauern wird.

» Android: Der Google Play Store erhält einen simplen Downloadmanager; soll installierte Apps auflisten (Video)

[AndroidPolice]