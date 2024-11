Googles Quartalszahlen: Gewaltiges Wachstum in allen Bereichen; nur Alphabet verbrennt Milliarden (Übersicht)

Die Google-Mutter Alphabet hat in dieser Woche die Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2024 vorgelegt und konnte mit diesen überraschend stark glänzen, denn sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hat man kräftig zugelegt. Das Unternehmen scheint fast allen Bereichen auf einem sehr guten Weg zu sein. Die Cloud hebt weiter ab, die Google-Geschäfte laufend glänzend und selbst bei Alphabet scheinen die Tendenzen in die richtige Richtung zu gehen.



Die Google-Mutter Alphabet gehört seit Jahren zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und kann mit nur ganz wenigen Ausnahmen jährlich ein zweistelliges Umsatzwachstum sowie ein starkes Wachstum des Gewinns vorweisen. Das ist in den Dimensionen, in denen sich Alphabet bewegt, selbst mit einer Gelddruckmaschine im Keller keine Selbstverständlichkeit mehr und zeigt, dass man sich stabil und breit aufgestellt hat. In dieser Dimension noch ein Umsatzwachstum von 15 Prozent hinzulegen, die Marge von 28 auf 32 Prozent zu erhöhen und den Gewinn um knapp 30 Prozent zu steigern, ist kaum zu toppen.

Wachstum ist endlich und einige Beobachter waren der Meinung, dass Google das Ende der Fahnenstange schon erreicht hat – aber das scheint nicht der Fall zu sein. Weder die allgegenwärtigen Krisen noch die Sorgen um die Websuche oder den möglichen verpassten Anschluss an die Künstliche Intelligenz konnten den Zahlen etwas anhaben – und diese Versäumnisse wurden auch schon wieder aufgeholt. Und so konnte im Kerngeschäft sehr stark zulegen, im immer wichtiger werdenden Bereich der Hardware und Abos enorm wachsen, das Werbegeschäft auf eine neue Stufe heben und sogar im Cloudbereich zulegen.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Werbegeschäft brummt wie eh und je, ohne dass es jemals Anzeichen von Problemen gegeben hat. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist bei Google seit jeher so groß, doch wenn diese Krisen stabil überwindet und sich das Unternehmen daneben weitere Standbeine aufbaut, die auch noch sehr viel Umsatz generieren und Gewinn abwerfen, macht man sehr vieles sehr richtig. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an.









Googles Umsätze unter der Lupe

Der Blick auf die Umsätze zeigt uns, dass Google in allen Bereichen wachsen konnte, mit Ausnahme der Netzwerk-Werbeeinnahmen, die auf Seiten der Werbepartner (AdSense) eingefahren werden und schon mehrfach rückläufig waren. Die gestiegenen Einnahmen auf Google-Seiten sowie auf YouTube konnten das allerdings mehr als ausgleichen. Der Umsatzsprung um mehr als sechs Milliarden Dollar innerhalb eines Jahres ist schon gewaltig.

Aber auch das Cloudgeschäft hat sich vom Sorgenkind zum wichtigen Umsatzträger entwickelt, denn in Relation betrachtet fiel das Umsatzwachstum in keinem anderen Bereich so stark aus. Auch das Hardware-Geschäft mit den stark wachsenden Pixel-Smartphones sowie das ebenfalls dazu gezählte Abo-Geschäft sorgt für großen Zuwachs. Erst vor wenigen Monaten hat Google ein starkes Wachstum bei den Abo-Geschäften verkündet und außerdem eine neue Abteilung geschaffen, in der alle Plattformen, Geräte und Abos unter einem Dach sind. Selbst die Alphabet-Unternehmen legen deutlich mehr Geld in die Kasse als im Vorjahr.

Die Werbeeinnahmen sind innerhalb eines Jahres um mehr als sechs Milliarden Dollar gestiegen, wobei das Wachstum vor allem auf die Google-Plattformen zurückzuführen ist. YouTube konnte mit gesteigerter Werbedichte sowie den Premium-Abos um eine Milliarde Dollar mehr verdienen als im Vorjahr. Ein wichtiger Meilenstein ist sicherlich auch, dass das Cloudgeschäfts jetzt mehr Umsatz generiert wie die gesamte YouTube-Plattform. Das war über viele Jahre nicht absehbar. Mittlerweile verdient man mit Abos, Geräten und Plattformen gar mehr als mit YouTube.

Googles Gewinne unter der Lupe

Der Gewinn des Unternehmens ist von 21,3 Milliarden Dollar auf 28,5 Milliarden Dollar geklettert und konnte damit deutlich gesteigert werden. Leider lässt man sich in puncto Gewinn und Verlust weniger in die Karten blicken, aber die verfügbaren Informationen sind sehr interessant. Die Google-Dienste konnten um knapp 7 Milliarden Dollar mehr verdienen und bei Google Cloud ist es besonders erfreulich. Denn man hat das fünfte Quartal in Folge einen satten Gewinn eingefahren. Google Cloud hat 1,95 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren – nach nur 266 Millionen Dollar im Vorjahr.

Bei den restlichen Alphabet-Unternehmen neben Google sieht es traditionell immer sehr schlecht aus: Der Verlust liegt bei 1,12 Milliarden Dollar, nach sehr ähnlichen 1,194 Milliarden Dollar im Vorjahr. Doch wenn Meta vier Milliarden Dollar in der Augmented Reality versenken kann, dann sind Googles 1,1 Milliarden Dollar für wichtige Zukunftsbereiche sicherlich nicht besorgniserregend.









Google ist auf dem richtigen Weg…

Seit vielen Jahren wird Google eine starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft unterstellt, das in Krisenzeiten als unsicher gilt. Doch diese Vorwürfe hört man seit bald 25 Jahren und an Krisen hat es in den letzten Jahren sicherlich nicht gemangelt. Googles Geschäft hat dennoch stets mit Wachstum oder zumindest mit Stagnation reagiert. Einen echten Einbruch hat es nie gegeben. Aber auch die anderen Geschäftsbereiche zeigen in die richtige Richtung. Die Hardware-Verkäufe legen stark zu, Google Cloud legt stark zu und die Werbung wächst. Will man sudern, könnte man derzeit eigentlich nur das AdSense-Werbenetzwerk kritisieren.

…und selbst bei Alphabet gibt es einen Lichtblick

Ich habe die Struktur von Alphabet hier im Blog schon seit Jahren immer wieder kritisiert und oftmals hinterfragt, wie eigentlich Alphabets Zukunft aussehen soll. Daran halte ich auch fest, doch die im vergangenen Jahr eingeleiteten Sparmaßnahmen zeigen immerhin in die richtige Richtung. Zwar haben die Alphabet-Unternehmen ohne Google auch im letzten Jahr bei einem Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar weiterhin 4,1 Milliarden Dollar verbrannt, aber die Tendenz geht in Richtung eines etwas geringeren Verlusts.

—

Google scheint extrem gut aufgestellt zu sein, denn das Wachstum im letzten Quartal ist wirklich exorbitant hoch – zumindest in den Dimensionen, in denen sich Google und Alphabet bei einem weit dreistelligen Milliarden-Umsatz bewegen. Die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen zeigen sehr deutlich ihre Wirkung und wenn man den Aussagen von Pichai glaubt, liegen die besten Zeiten noch vor Google.

» Google Quartalszahlen 3/2024: Alphabet kann Umsatz und Gewinn erheblich steigern – überraschende Zahlen

Letzte Aktualisierung am 2024-10-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!