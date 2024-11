Android: Googles neue Wetter-App für Pixel-Nutzer hat ein verstecktes Feature – bringt Regensound-Easteregg

Google hat kürzlich die neue Pixel Wetter-App veröffentlicht, die mittlerweile auf allen Pixel-Smartphones angekommen sein sollte und dementsprechend von Millionen Nutzern entdeckt werden kann. Jetzt haben die Entwickler einen kleinen Spaß verraten, mit dem die Nutzung der eher nüchternen App ein wenig aufgelockert werden soll: Ein Easteregg lässt es nicht nur visuell, sondern auch akustisch regnen.



Die neue Pixel Wetter-App sollte auf allen Pixel-Smartphones angekommen sein und war daher vor wenigen Tagen das große Thema im „Made by Google“-Podcast, bei dem es einige interessante Informationen zu erfahren gab. Wir haben euch bereits erklärt, warum der Google-Wetterfrosch verschwunden ist und auch von den Wetterlage-Vibrationen berichtet, aber es gab noch ein weiteres Detail, das den Nutzern bisher nicht bekannt ist und die Nutzung ein klein wenig auflockern kann: Nämlich ein Regen-Easteregg.

So funktioniert das Easteregg

Wird in der Wettervorhersage Regen angezeigt, was eher kein Grund zur Freude ist, solltet ihr einmal auf das Symbol tippen. Denn dann ertönt ein kurzer Regensound, der die Wetterlage durch eine Aufnahme von tröpfelndem Regen unterstützen soll. Laut den Entwicklern funktioniert das derzeit nur bei Regen, könnte aber sicherlich als kleiner Spaß auch für andere Wetterlagen eingeführt werden. Insbesondere bei vorhergesagtem Gewitter sicherlich ein kleiner Spaß.

Sollte das bei euch noch nicht funktionieren, müsst ihr euch vielleicht noch einige Tage gedulden, denn dieses kleine Easteregg wird erst seit wenigen Tagen serverseitig ausgerollt und steht eventuell noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. Wenn man schon den kultigen Froggy-Wetterfrosch entfernen musste, lockert es sich wenigstens dadurch etwas auf.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2024-11-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!