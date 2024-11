Android 15: Google startet neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 15 QPR2 Beta ist da

Google hat es vor wenigen Tagen bereits angekündigt und jetzt hat man den Startknopf gedrückt: Vor wenigen Minuten wurde die zweite Android 15 QPR Beta veröffentlicht, die uns in den nächsten drei Monaten begleiten wird. Die neue Beta wird einige Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringen, die noch experimenteller Natur sind und erst mit der finalen Version für alle Nutzer freigeschaltet werden. Der Rollout beginnt ab sofort für alle Pixel-Smartphones, die sich noch im Beta-Channel befinden.



Google gibt bei Android mal wieder richtig Gas: Nur wenigen Wochen nach dem offiziellen Rollout von Android 15 für die Pixel-Smartphones und noch vor dem Start von Android 15 QPR1 hat man jetzt die Android 15 QPR2 Beta veröffentlicht. Diese Beta wird automatisch allen Pixel-Nutzern nicht angeboten, die sich noch oder wieder im Beta-Kanal befinden. Wer das angebotene Update annimmt, bindet sich erneut für drei Monate.

Aufbauend auf der ersten Veröffentlichung von Android 15 aktualisieren wir die Plattform weiterhin mit Korrekturen und Verbesserungen, die dann auf unterstützten Geräten bereitgestellt werden. Diese Veröffentlichungen erfolgen vierteljährlich durch Quarterly Platform Releases (QPRs), die im Rahmen von Feature Drops sowohl an AOSP als auch an Google Pixel-Geräte geliefert werden.