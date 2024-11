Gemini & Google Home: Smart Home-Steuerung wird nun für weitere Nutzer freigeschaltet – so funktioniert es

Die KI-Plattform Gemini entwickelt sich nach wie vor mit Riesenschritten und wird wohl in Kürze einen großen und wichtigen Schwung neuer Funktionen erhalten, auf die viele Nutzer gewartet haben: Die Anbindung an Google Home zur Smart Home-Steuerung zeigt sich jetzt bei immer mehr Nutzern, die an der Preview teilnehmen. Einmal aktiviert, lassen sich viele angebundene Smart Home-Gerätschaften steuern und der Google Assistant ablösen.



Der Google Assistant wurde von Gemini auf Smartphones recht schnell ersetzt, denn die neuere Plattform bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang, hat dafür aber noch Schwächen im lokalen Bereich, der nicht vollständig über die Cloud abgewickelt wird oder sich um die Informationsauswertung dreht. Das ändert sich, denn neben der in Kürze auszurollenden Smartphone-Steuerung wird auch eine umfangreiche Smart Home-Kontrolle angeboten werden. Schon seit vergangener Woche können es erste Nutzer testen.

Um die Google Home-Geräte steuern zu können, ist eine Erweiterung für Gemini notwendig, die sehr ähnlich wie die anderen Extensions funktioniert und somit genauso angesprochen werden kann wie Drive, YouTube oder Maps. Einfach die App direkt ansprechen oder alternativ einen eindeutigen Befehl an Gemini senden, das die Kategorisierung automatisch erkennt und an die Home-Erweiterung weitergibt. Laut der Ankündigung reicht der Funktionsumfang von den Bereichen Licht, Power und Klimakontrollen über die Beschattung bis hin zur Mediensteuerung und der Kontrolle von Haushaltsgeräten.

Es gibt auch Bereiche, die sich von Gemini per Google Home-Brücke noch nicht steuern lassen. Dazu gehören Aktionen in sicherheitsrelevanten Kategorien wie die Nutzung von smarten Türschlössern, Garagentoren oder auch der Abruf des Kamera-Feeds. Stattdessen wird Gemini eine direkte Verknüpfung in die Google Home-App bieten, wo die entsprechende Aktion vorgenommen werden kann.









Voraussetzung für die Nutzung ist ein Android-Smartphone oder Tablet, eine installierte und als Standard eingestellte Gemini-App sowie die Nutzung der Oberfläche in englischer Sprache. Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, müsst ihr außerdem Zugriff auf die Public Preview haben. Damit habt ihr alle Zutaten, um die Google Home-Erweiterung zu aktivieren. In den ersten Tagen erhielten nur wenige Nutzer die Erweiterung angeboten, mittlerweile dürfte es aber alle Preview-Nutzer sein.

Eine vorläufige Funktionsliste findet ihr beim Google Support, wo die Liste der Features gepflegt und kategorisiert angeboten wird.

Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Google Assistant auch in diesem Bereich vollständig verschwinden kann. Gemini holt schnell auf.

