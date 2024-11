Android 16: Google trennt Benachrichtigungen von den Schnelleinstellungen – Geste wird geändert (Videos)

So wie in fast jeder Generation wird Google auch bei Android 16 wieder Änderungen im Bereich der Statusleiste mit den Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen vornehmen. In einer frühen Version zeigt sich jetzt erneut, dass die beiden seit jeher miteinander kombinierten Bereiche vollständig voneinander getrennt werden sollen. Um das zu erreichen, hat man sich für eine interessante Variante entschieden, die anfänglich ein Umlernen erfordern wird.



Android-Nutzer ziehen die Statusleiste am oberen Displayrand sicherlich ein Dutzend Mal pro Tag oder noch häufiger nach unten, um in diesem Bereich Aktionen durchzuführen. Der Bereich gehört trotz jährlicher Überarbeitung zu den Konstanten des Smartphone-Betriebssystems und fasst seit jeher die Schnelleinstellungen sowie die Benachrichtigungen zusammen. Ganz oben finden sich die Einstellungen und darunter die Auflistung der Benachrichtigungen. Das hat seit jeher gut funktioniert, doch jetzt will man beiden Bereichen wohl mehr Platz geben.

Auf obigen Screenshots seht ihr die aktuelle Version, wie sie jedem Android-Nutzer wohlbekannt ist. Doch weil die Schnelleinstellungen massiv in der Größe gewachsen sind, sind die Benachrichtigungen immer weiter nach unten gerutscht. Die Benachrichtigungen hingegen werden ebenfalls mit immer mehr Features versehen und wenn dann noch ein aktiver Medienplayer vorhanden ist, kann man in diesem Overlay-Bereich manchmal schon ordentlich scrollen.

Schon vor einigen Wochen war eine Umsetzung der Trennung der beiden Bereiche zu sehen, allerdings damals noch mit einer Geste, die langfristig nicht viel Nutzern gefallen hätte. Von der Geste hat man sich in einer neuen Variante wieder verabschiedet, an der Trennung scheint man aber festzuhalten. Schaut euch die beiden Vergleichsvideos an.









Geste mit zwei Fingern

Links-Rechts-Geste

Zunächst war es so, dass die Benachrichtigungen beim normalen Herunterziehen zu sehen sind. Wird die Geste mit zwei Fingern ausgeführt, erscheinen stattdessen die Schnelleinstellungen. In der neuen Variante ist es jetzt so, dass es eine unsichtbare Trennung in der Mitte der Leiste gibt. Zieht man die Leiste auf der linken Seite herunter, erscheinen die Benachrichtigungen. Auf der rechten Seite erscheinen die Schnelleinstellungen.

Klingt nach einer besseren Lösung, die aber gerade in den ersten Tagen ein Umgewöhnen erfordern dürfte. Denn die meisten Nutzer ziehen die Leiste wohl da runter, wo der Finger gerade landet. Bei mir wäre das meist die Mitte und damit ein Glücksspiel. Dennoch ein guter Ansatz, den wir ab Android 16 wohl erhalten werden.

