Google Drive: Die neue Startseite erhält kombinierte Vorschläge für Ordner und Dateien (Screenshots)

Viele Nutzer dürften eine große Menge an Dateien im Cloudspeicher Google Drive abgelegt haben, über die man im besten Fall den Überblick behalten will – sei es per Ordner, Suchfunktion oder alternative Methoden der Organisation. Jetzt hat das Google Drive-Team eine neue Startseite vorgestellt, die die im vergangenen Jahr eingeführten Vorschläge von Dateien und Ordner in eine kombinierte Oberfläche zusammenfasst.



Erst im vergangenen Jahr hat Google Drive eine neue Startseite mit Vorschlägen eingeführt, die den Nutzern im besten Fall kurze Wege zum Aufruf der gewünschten Datei(en) ermöglicht. Allerdings hat man den etwas merkwürdigen Ansatz gewählt, einzelne Dateien und Ordner separat voneinander vorzuschlagen, sodass die Nutzer zwischen den jeweiligen Ansichten umschalten mussten. Auf obigem Screenshot ist die alte bzw. noch-aktuelle Ansicht zu sehen.

Jetzt hat man den Rollout einer optimierten Variante angekündigt, die diesen Umschalter wieder abschafft und stattdessen beide Vorschläge untereinander auflistet. Zuerst gibt es eine Reihe von vorgeschlagenen Ordnern, die durch einen Druck auf den Mehr-Button bei Bedarf erweitert werden kann. Darunter befinden sich die vorgeschlagenen Dateien, die ebenfalls erweitert werden können. Durch das neue System passen noch mehr Vorschläge auf eine Bildschirmseite und es erscheint auch sehr sinnvoll, dass man Ordner und Dateien gleichzeitig auflistet, so wie man das an allen anderen Stellen auch tut.

Die neue Darstellung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten 14 Tage in allen Konten ankommen. Gut möglich, dass diese neue Ansicht die Akzeptanz dieser gefilterten Startseite deutlich erhöhen kann.

[Google Workspace Blog]