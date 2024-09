Google Drive: Neue Desktop-App kommt – angepasste Version für Windows on ARM startet noch 2024

Die Desktop-App von Google Drive könnte auf vielen Computern zu finden sein, denn diese ermöglicht eine bequeme Einbindung des Cloudspeichers in die Windows-Oberfläche. Jetzt hat Google eine neue Version in Aussicht gestellt, mit der sich die App auch in der noch recht jungen ARM-Version des Betriebssystems nutzen lassen soll. Bisher ist das, so wie bei vielen anderen Anwendungen, nicht möglich.



Die Google Drive-App für Windows hat sich seit ihrem Bestehen mehrfach gewandelt und vom Namenswechsel über den Konzeptwechsel einiges mitgemacht. Mittlerweile hat man durch die tiefe Einbindung in den Windows-Explorer eine Stabilität erreicht und ermöglicht es dank File-Streaming, den gesamten Cloudspeicher einfach zugänglich zu machen. Diese Vorteile können allerdings von Nutzern einer jüngeren Windows-Architektur noch nicht genutzt werden.

Die von Microsoft seit einiger Zeit promoteten und sicherlich auch zukunftsträchtigen ARM-Computer hatten zunächst mit einer schwachen App-Unterstützung zu kämpfen, doch immer mehr Entwickler passen ihre Anwendungen auf die neue Architektur an – schon bald auch Google. Jetzt hat man angekündigt, dass im Laufe des 4. Quartals 2024 eine Google Drive-App für „Windows on ARM“ veröffentlicht wird. Ein konkretes Datum und weitere Details hat man bisher nicht genannt.

Es ist davon auszugehen, dass der Funktionsumfang derselbe sein wird, wie bei der bisher verfügbaren App und hoffentlich werden dann auch beide parallel zueinander gepflegt und stets gleichzeitig mit neuen Funktionen versorgt.

