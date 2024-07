Google One: Immer mehr Vorteile wurden eingestellt – günstiges Lite-Abo ist endlich auf dem Weg (Leak)

Mit einem kostenpflichtigen Abo bei Google One haben alle Nutzer die Möglichkeit, den für die angebundenen Google-Produkte verfügbaren Speicherplatz mehrstufig zu erweitern. Die Preisgestaltung ist über die Jahre recht stabil geblieben, doch in jüngster Zeit wurden zahlreiche Vorteile gestrichen. Das vermutlich in den Startlöchern stehende Google One Lite kommt daher sehr gelegen.



Ein Speicherplatz-Abo bei Google One ist schon ab 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr zu haben. Dieses bringt euch 100 Gigabyte für Google Fotos, Drive und GMail zusätzlich. In weiteren Staffelungen geht das rauf bis zu mehreren TB und hohen dreistelligen Preisen pro Jahr. Wir haben euch erst vor einigen Monaten alle Google One-Kontingente und Vorteile zusammengefasst. Zuletzt wurde allerdings auf der Haben-Seite stark durchgewischt.

Google One hat viele Vorteile eingestellt und dabei deutlich an Attraktivität eingebüßt. Zwar waren die erweiterten Vorteile wohl niemals der Hauptgrund für das Abo, aber sie waren vielleicht das Zünglein an der Waage, als sich die Nutzer für Google One und gegen die Konkurrenz entschieden haben. Genau diese Waage ist zuletzt allerdings in Ungleichgewicht gekommen. Denn während Premium-Vorteile wie das VPN, der KI-Zugang oder auch der Dark Web Report gestrichen wurden, ist der Preis gleichgeblieben.

Man kann Google zugute halten, dass der Abo-Preis trotz der massiven globalen Teuerungswelle der letzten drei Jahre vollkommen stabil geblieben ist. Daher war mit einer Preissenkung auch gar nicht zu rechnen. Vielleicht hatte man nach internen Kalkulationen die Wahl zwischen Preiserhöhung und Feature-streichen, sodass man sich für Letztes entschieden hat.









Google One Lite-Abo kommt

Jetzt steht das Google One Lite-Abo in den Startlöchern, das zumindest einen verheißungsvollen Namen hat. Worum es sich dabei genau handelt, ist derzeit noch nicht bekannt, aber natürlich verbinden wir alle bestimmte Umstände mit dem Begriff Lite: Eingeschränkte Funktionen und niedriger Preis. Daher könnte man erwarten, dass das Lite-Abo einzig und allein den Speicherplatz bringt und sonst keine weiteren Vorteile mitbringt. Dafür aber vielleicht ein paar Euro weniger kostet.

Interessanterweise scheint es eine Verbindung zu Google Fotos zu geben, denn der neue Tarif wurde innerhalb der Fotos-App entdeckt und nicht in der Google One-App. Weil die meisten Nutzer wohl den überwiegenden Teil des Kontingents für Google Fotos benötigen, könnte es ein Fotos-exklusiver Vorteil sein. Da Google diverse Komprimierungen verwenden könnte, wäre ein günstigerer Foto-Tarif denkbar.

Was auch immer in den nächsten Wochen oder Monaten angekündigt wird, es ist ein willkommener Schritt, dass die Abo-Stufen noch einmal überarbeitet und vielleicht attraktiver gestaltet werden.

