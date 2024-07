Google Messages: Kombinierte Darstellung von Bild und Text per RCS wird endlich möglich (Screenshots)

Google setzt mit dem Messenger Google Messages hauptsächlich auf die RCS-Technologie, die man selbst vorantreibt. Mit dieser ist es natürlich möglich, sowohl Medien als auch Text zu versenden und diese beiden Formen auch miteinander zu kombinieren. Jetzt wird eine neue Darstellung für Bilder mit Untertitel getestet, die auch als solche bei den Empfängern ankommen.



Viele Menschen versenden Fotos und Videos per Messenger, die sich bei allen populären Apps zusätzlich mit einer Beschriftung versehen lassen, um dem Empfänger etwas mehr Kontext zum Bild zu geben oder sonstige Informationen unterzubringen. Auch Google Messages bietet diese Möglichkeit, hat die Verknüpfung allerdings beim Empfänger aufgelöst und als zwei separate Nachrichten gezeigt, so wie ihr das auf dem folgenden linken Screenshot sehen könnt.

Das macht wenig Sinn, vor allem, wenn mehrere Bilder mit Beschriftung gleichzeitig versendet werden. Das hat auch das Team von Google Messages erkannt und testet jetzt eine verknüpfte Darstellung, so wie sie in allen anderen Messenger-Apps seit jeher üblich ist. Auf dem rechten Screenshot könnt ihr sehen, dass der Text direkt unter dem Bild in derselben Sprechblase erscheint. Die Zusammengehörigkeit von Text und Bild ist endlich eindeutig.

Die neue Variante taucht in diesen Tagen bei ersten Nutzern auf, ist aber noch nicht überall zu sehen. Falls ihr zur kleinen Gruppe der Nutzer gehören solltet, die per Google Messages kommunizieren, probiert das doch einfach einmal aus.

» Google Messages & Gemini: Doppelter Action-Button kommt – Google drängt Nutzer zu Gemini (Screenshots)

[9to5Google]