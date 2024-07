Klimaschutz? Googles Energie- und Wasserverbrauch stiegen um bis zu 50 Prozent – wegen KI-Power

Bei Google steht der Klimaschutz nach eigenen Angaben im Mittelpunkt vieler Überlegungen und man hat nicht nur in den letzten drei Jahrzehnten viel getan, sondern verfolgt auch für die Zukunft große Ziele. Doch wie der neue Umweltbericht des Unternehmens zeigt, vertragen sich diese Ziele nicht mit den massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz. Googles Energiebedarf ist um über 50 Prozent gestiegen.



Über viele Jahre konnte Google große Fortschritte beim Umweltschutz und Klimaschutz vermelden, wobei man oftmals stolz den Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstrich. Die KIs haben Optimierungen vom Serverbetrieb über die Kühlung bis zur Lüftung vorgenommen und dabei immer wieder für sinkenden Energiebedarf gesorgt. Man konnte den Stromverbrauch senken, verstärkt auf Ökosystem umsteigen und auch der Wasserbedarf sank.

Doch jetzt ist es genau diese Technologie, nämlich die Künstliche Intelligenz, die den Verbrauch wieder in die Höhe treibt. Durch massive Investitionen in die Rechenpower ist Googles Stromverbrauch in den letzten fünf Jahren um ganze 50 Prozent gestiegen. Allein im vergangenen Jahr um 13 Prozent. Auch der Wasserbedarf ist 2023 um ganze 17 Prozent gestiegen. Man benötigt 6,1 Milliarden Liter mehr (!) als noch im Jahr zuvor. Klar, die heißlaufenden Server wollen gekühlt werden.

Google ist sich diesem Problem bewusst, doch um bei den massiven KI-Fortschritten mithalten zu können, wird der Klima- und Umweltschutz erst einmal auf die lange Bank geschoben und rückt später wieder in den Fokus. Man erhofft sich durch zukünftige Optimierungen, die dann vielleicht wieder von den KIs vorgenommen werden, erneute Einsparungen. Am Ziel, bis 2030 die Netto-Null zu erreichen, hält man aber dennoch fest.

Der massiv angestiegene CO2-Ausstoß wird aber nicht nur durch die Künstliche Intelligenz begründet, sondern auch durch Folgen des Aufbaus weiterer Lieferketten für die Hardware.

[Google Environmental Report]