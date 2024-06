Android: Webseiten aus dem Google Discover Feed erhalten eine permanente Suchleiste (Screenshots)

Der Google Discover Feed unter Android soll die Nutzer immer wieder zu neuen interessanten Inhalten aus dem Web führen und vielleicht auch ein wenig den Blick über den eigenen medialen Tellerrand erweitern. Doch jetzt zeigt sich, dass Google auch bei der Darstellung der Webseiten präsent sein möchte und zeigt bei ersten Nutzern eine fest verankerte Suchleiste am unteren Displayrand.



Klicks bei Google Discover öffnen die Webseite standardmäßig in einem Chrome Custom Tab, der für Google und andere Apps den Vorteil hat, den Nutzer noch nicht vollständig verloren bzw. an die Webseite oder den Browser abgegeben zu haben. Diesen Vorteil scheint man jetzt nutzen zu wollen, denn bei einigen taucht jetzt eine neue Suchleiste am unteren Rand auf, mit der sofort in die Websuche zurückgesprungen werden kann.

Auf obigen Screenshots seht ihr einen vorherigen Testlauf mit Gemini-Integration, der derzeit wieder beendet ist. Der mittlere Screenshot zeigt die neue Suchleiste inklusive „Ask anything“-Aufforderung sowie der Verknüpfung zur Sprachsuche und Google Lens. Diese Leiste lässt sich nicht entfernen und sorgt gemeinsam mit der Titelleiste des Chrome Custom Tab dafür, dass immer weniger Platz für die eigentliche Webseite bleibt.

Wer sich auf einer Recherche befindet, könnte das sicherlich sehr praktisch finden, wobei ich das bei der Nutzung von Discover doch eher zur Seltenheit zählen würde. Viel mehr geht es wohl darum, die gelesenen Informationen direkt über die Websuche weiter zu verfolgen. Für Google dürfte das den Vorteil haben, die Anzahl der Websuche vielleicht noch etwas höher zu treiben, dennoch bin ich nicht ganz sicher, ob man es bei diesem Testlauf belassen wird.

» Android: Update für die Chrome Custom Tabs – neue Bild-in-Bild-Funktion wird jetzt für alle Apps ausgerollt

[9to5Google]