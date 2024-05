Android: Update für die Chrome Custom Tabs – neue Bild-in-Bild-Funktion wird jetzt für alle Apps ausgerollt

Unter Android kommt man immer wieder mit den Chrome Custom Tabs in Berührung, die von vielen Apps dafür genutzt werden, externe Inhalte in einem Webbrowser zu öffnen. Jetzt erhält diese oftmals nicht ganz so beliebte Oberfläche ein neues Feature, mit dem die Nutzung aus praktischer Sicht einen deutlichen Sprung nach vorn macht: Denn der Tab lässt sich verkleinern und als schwebendes Bild-in-Bild nutzen.



Die Chrome Custom Tabs sind bei App-Entwickler wohl recht populär, bei vielen Nutzern hingegen eher weniger. Bei mir ist es häufig so, dass ich den Tab im vollständigen Chrome-Browser öffne, bevor überhaupt an Interaktion zu denken ist. Das liegt daran, dass die Tab-Ansicht mit der ursprünglichen App verbunden ist, der Zurück-Button eine unvorhersehbare Wirkung haben kann und auch viele wichtige Browserfeatures fehlen. Mit einer neuen Funktion kann das jetzt besser werden.

Denn mit dem jüngsten System Update erhalten die Chrome Custom Tabs eine Bild-in-Bild-Funktion. Diese wird über einen neuen Button aufgerufen, über den ihr bei der ersten Nutzung per Overlay informiert werdet. Mit einem Tap verschwindet Chrome Custom Tab in einem kleinen schwebenden Fenster, sodass die zuvor genutzte App sowie die gesamte Android-Oberfläche anschließend frei genutzt werden kann, ohne den geöffneten Tab zu verlieren

Der verkleinerte Tab lässt sich frei über dem Display verschieben, besitzt selbst aber keine Funktion. Mit einem Tap wird das Fenster wieder geöffnet und ermöglicht die Weiternutzung. Ein Vorschaubild oder eine interaktive Nutzung ist nicht vorgesehen und in dieser kleinen Ansicht auch kaum denkbar. Es muss sich zeigen, ob das im Alltag etwas zur Besserung der Custom Tabs beitragen kann.

» Gemini & ChromeOS: Google bringt zahlreiche neue KI-Funktionen auf Chromebook Plus + Gratis-Abo (Video)

[Chromium Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!