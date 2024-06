Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt schon heute – inklusive Pixel Feature Drop

Heute Abend st es endlich wieder soweit: Die erste volle Woche des Monats Juni hat begonnen und Google wird sehr wahrscheinlich ein großes Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlichen: In diesem Monat nicht nur mit dem gewohnten Sicherheitsupdate, sondern auch mit einem immer wieder heiß freudig erwarteten Pixel Feature Drop, das noch einmal eine Reihe neuer Funktionen im Gepäck haben soll. Aber auch ein neuer Betriebssystem-Release steht an.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das Juni-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird in diesem Monat wieder von einem Pixel Feature Drop begleitet. Dieses bringt neue Funktionen für alle noch unterstützen Pixel-Generationen und mehrere exklusive Apps. Mit dem am Donnerstag angekündigten Android Feature Drop hat man bereits gut vorgelegt.

Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir am Mittwoch die erste Ausgabe dieses Monats erwarten. In puncto Bugfixes rund um Android gibt es derzeit keine gravierenden Probleme, sodass sich zumindest in diesem Bereich nicht abschätzen lässt, was die Updates umfassen werden.

Android 14 QPR3

Es stehen auch noch ein Android-Releases auf dem Plan. Denn Google wird aller Voraussicht nach endlich die finale Version von Android 14 QPR3 veröffentlichen, deren letzte Major-Beta schon längere Zeit zurückliegt. Zwar gab es vor wenigen Tagen noch eine Zwischen-Beta mit Bugfixes, aber funktionell hatte sich nichts getan. Unabhängig vom Montags-Update erwarten wir in diesem Monat außerdem die nächste Android 15 Beta.









Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das seit vielen Jahren direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wurde. An der Veröffentlichung wird das Android-Team festhalten, doch das Pixel-Team hat im vergangenen Jahr eine Änderung der Update-Garantie vorgenommen und verkündet, dass Updates erst dann ausgerollt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Das kann weiterhin am Montag sein, eine Garantie will man dafür aber nicht mehr geben.

Dennoch zeigt sich bisher, dass man ein Sicherheitsupdate nicht zu lange „herumliegen“ lassen wird und den Rollout zumindest im Laufe der folgenden Tage starten wird. In den ersten Monaten mit den neuen Regeln gab es keine Verzögerungen und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass sich das im Juni ändern wird.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Juni-Update wird für viele Pixel-Smartphones der fünften bis achten Generation ausgerollt – Pixel 5a bis Pixel 8 sowie natürlich das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Letzte Aktualisierung am 2.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!