Android: Microsoft Edge wird zum KI-Browser – neuer Name setzt auch Google Chrome unter Druck

Microsoft versucht seit vielen Jahren, die Nutzer vom hauseigenen Browser Edge zu überzeugen, der sowohl für den Desktop als auch für Android zur Verfügung steht. Weil sich auch bei Microsoft derzeit sehr vieles um die Künstliche Intelligenz dreht, hat man jetzt eine interessante Umbenennung vorgenommen: Der Browser nennt sich im Play Store nun „KI-Browser“ und übt damit auch Druck auf Google Chrome aus.



Der Microsoft-Browser Edge hat sich einen neuen Namen spendiert und nennt sich im Google Play Store seit wenigen Tagen Microsoft Edge: KI-Browser. Damit wird sofort klar, wo der aktuelle Schwerpunkt des Browsers liegt und welches derzeitige Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben werden soll. Aber nicht nur im Titel ist von Künstlicher Intelligenz die Rede, sondern auch auf Screenshots und natürlich in der App-Beschreibung. Allein im ersten Satz wird drei Mal KI und einmal Copilot erwähnt.

Microsoft Edge ist Ihr KI-basierter Browser mit integrierten KI-Funktionen für ein verbessertes Browsing-Erlebnis, einschließlich des neuen Copilot in Edge, mit dem Sie mehr finden, schaffen und erreichen, als Sie je mit einem intelligenten Browser für möglich gehalten hätten.

Microsoft lässt keinen Zweifel daran, dass man Edge als Vorreiter in diesem Bereich sieht, was durch die Copilot-Integration sicherlich auch gerechtfertigt ist. Gleichzeitig ist es ein Fernduell mit Chrome, denn Google hat bisher keine großen Anstalten gemacht, eine generative Künstliche Intelligenz in den Browser zu integrieren. Das dürfte sich in den nächsten Monaten ändern, ähnlich wie man schon die KI in Workspace sowie die KI in GMail gebracht hat.

