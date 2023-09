Pixel 8 Vorbestelleraktionen: Pixel Watch 2 gratis zum Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro gratis zum Pixel (Leaks)

Google wird in der nächsten Woche die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 präsentieren und beide Gerätegruppen direkt in den Vorverkauf schicken – das ist mittlerweile offiziell bestätigt. Jetzt wurde die Vorbestelleraktion bekannt, die es in diesem Jahr rund um die Smartphones geben soll: Man hält an der Aktion des Vorjahres fest und bietet eine kostenlose Pixel Watch 2.



Als im vergangenen Jahr die Pixel 7-Smartphones in den Vorverkauf gingen, hielt man gleich zwei starke Aktionen bereit, die die Verkaufszahlen der ersten zwei Wochen ordentlich angekurbelt haben dürften: Pixel 7 + Pixel Buds gratis. Und Pixel 7 Pro + Pixel Watch gratis. Es wäre keine große Überraschung, wenn man für dieses Jahr daran festhält und die obige geleakte Grafik lässt vermuten, dass genau das der Fall ist. US-Nutzer erhalten beim Kauf des Pixel 8 Pro eine Pixel Watch 2 gratis.

Das bezieht sich zwar auf die USA, aber es wäre doch sehr überraschend, wenn es sich hierzulande anders verhalten würde. Ich würde daher erneut davon ausgehen, dass sich die Aktionen des Vorjahres mit den jeweils aktuellen Generationen wiederholen. Man wird Pixel 8-Vorbesteller nicht leer ausgehen lassen, sodass ein Gratis-Bundle mit den Pixel Buds Pro in den zehn bis vierzehn Tagen sehr wahrscheinlich ist. Was sollte man auch sonst mit in das Paket legen?

Sobald es offizielle deutsche Informationen gibt, werden wir sie hier im Blog nachliefern. Ich denke aber, dass sich Pixel 8-Interessierte schon auch auf die kostenlosen Kopfhörer oder die Gratis-Smartwatch vorfreuen dürfen.

[Kamila @ Twitter]