Neue Aktionen im Google Store: Pixel 7a + Chromecast gratis / Pixel Tablet + Chromecast gratis & mehr Bundles

Der deutsche Google Store wird in der kommenden Woche mit den neuen Pixel-Produkten gefüllt, aber auch jetzt lohnt sich ein Blick in den Onlineshop: Denn nur noch wenige Tage gibt es eine Reihe von Bundle-Aktionen rund um das Pixel Tablet sowie das Pixel 7a, bei denen ihr jeweils ein weiteres Produkt geschenkt bekommt. Das solltet ihr bei Bedarf an einem solchen Gerät nicht verpassen.



Im deutschen Google Store gibt es immer wieder wechselnde Aktionen rund um die Pixel-Produkte, wobei auch die Laufzeiten dynamischer sind als bisher. Nur noch bis zum Ende der Woche gibt es eine Reihe von Bundle-Aktionen rund um das Pixel Tablet sowie das Pixel 7a, die zusätzlich zu den weiteren Aktionen im Google Store angeboten werden. Und so könnt ihr euch beim Kauf des Google-Tablets einen kostenlosen Chromecast, eine kostenlose Hülle oder auch deutlich vergünstigte Kameras oder Türklingeln sichern.

Die neuen Bundle-Aktionen im Google Store:

Pixel 7a + Chromecast 4K gratis | 509 Euro statt 578,99 Euro

Pixel Tablet + Pixel Tablet Case Gratis | 679 Euro statt 778 Euro

Pixel Tablet + Chromecast 4K Gratis | 679 Euro statt 748,99 Euro

75 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel Tablet + Nest Cam Indoor Wired | 703,99 Euro statt 778,99 Euro

75 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel Tablet + Nest Doorbell Akku | 803,99 Euro statt 878,99 Euro

75 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel Tablet + Nest Doorbell Kabel | 883 Euro statt 958 Euro

Und wenn nichts dabei sein sollte, könnt ihr euch vielleicht schon auf die kommende Woche freuen, denn es wird wieder starke Vorbestelleraktionen für die Pixel 8-Smartphones geben.

» Alle Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 11.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!