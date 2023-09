25 Jahre Google: Heute vor 26 Jahren wurde die Domain google .com registriert – 2015 ging sie kurz verloren

Bei Google gibt es am heutigen 15. September etwas zu feiern, das allerdings häufig vergessen wird: Das Unternehmen feiert in diesen Tagen 25 Jahre Google und vor mittlerweile 26 Jahren – mehr als ein Vierteljahrhundert – wurde die Domain google.com registriert. Allerdings war die Domain nicht durchgängig im Besitz des Unternehmens, denn vor einigen Jahren ging sie tatsächlich durch einen Patzer für einige Stunden verloren. Wir zeigen euch auch, woher die Bezeichnung „Google“ stammt.



Am 15. September 1997 wurde die Domain google.com registriert, von der damals noch niemand ahnen konnte, welchen gigantischen Besucheransturm sie eines Tages erhalten und welche Traffic-Massen sie generieren wird. Zu dieser Zeit war Google als Suchmaschine selbst noch im Entwicklungsstadium und in den Monaten zuvor primär über die URL google.stanford.edu zu erreichen. Diese Adresse existiert auch heute noch und verweist kurioserweise auf eine Infoseite zur Einrichtung von Google Workspace für Universitäten.

google.com ging verloren

Die Domain google.com hat in den letzten 26 Jahren fast durchgängig dem Unternehmen Google gehört, bis auf einen Tag im Oktober 2015: Tatsächlich hatte Google vergessen, die Laufzeit der Domain zu verlängern, womit sie dann frei zur Registrierung bzw. Übernahme war. Diesen Fehler hatte ein Ex-Google-Mitarbeiter bemerkt und die Domain google.com für 12 Dollar in seinen Besitz gebracht. Nach wenigen Minuten ist dieser Fehler aufgefallen und Google hat die URL wieder in den eigenen Besitz zurückgebracht. Das war glücklicherweise dadurch möglich, dass die Domain über Google Domains registriert wurde.

Bis auf diesen kleinen peinlichen Aussetzer gehörte die Domain Larry Page und Sergey Brin privat und ging später in den Besitzer der ein Jahr später gegründeten Google Inc. über. Hätte natürlich auch schiefgehen können, wenn es nicht einem eifrigen Ex-Mitarbeiter aufgefallen wäre, der es noch dazu bei der Google-eigenen Registrierungsstelle angemeldet hatte.









Vor einigen Jahren hatte Google den 20. Geburtstag der Domain mit obigem Video gefeiert. Die echte Geburtstags-Party wird aber erst am 27. September stattfinden, wenn das Unternehmen hochoffiziell seinen Geburtstag feiern wird. Wir dürfen gespannt sein, was man sich in diesem Jahr einfallen lässt. Bisher gab es in jedem Jahr entweder ein schickes Doodle mit Zahlen, einen nostalgischen Rückblick oder gar ein interaktives Doodle mit vielen Spielen oder Eastereggs aus den letzten zwei Jahrzehnten.

Aber nicht nur die Domain ist älter als das Unternehmen, sondern auch die Suchmaschine hat sogar noch ein weiteres Jahr auf dem Buckel und ging unter der Bezeichnung BackRub erstmals im Jahr 1996 Online. Damals noch ein Stanford-Projekt, das sich sehr schnell in die populäre Suchmaschine und die bis heute meistbesuchte Webseite der Welt verwandelt hat.

Die Bezeichnung „Google“ geht übrigens auf Edward Kasner zurück, der die Bezeichnung für eine sehr große Zahl etabliert hat. Mehr dazu findet ihr in diesem Artikel.