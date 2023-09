25 Jahre Google: Die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens & Googles Geburtstage

Google feiert in diesem Monat den 25. Geburtstag und kann bereits auf eine lange Geschichte mit vielen Höhen und auch Tiefen zurückblicken. In diesem Artikel beleuchten wir die ersten Jahre des Unternehmens, dessen drei verschiedene Geburtstage und natürlich die Phase der Gründung, die auf einigen glücklichen Fügungen basiert.



Google feiert den eigenen Geburtstag seit mehreren Jahren stets am 27. September – der Tag, an dem die Suchmaschine offiziell gestartet wurde. 2023 jährt sich dieses Tech-historische Ereignis bereits zum 25. Mal und natürlich blicken wir anlässlich dessen noch einmal zurück und erklären euch, warum das Unternehmen eigentlich drei Geburtstage hat bzw. was an diesen einzelnen Daten passiert ist. Und dafür müssen wir weit über das Jahr 1998 hinaus in die Vergangenheit reisen.

Aus technischer Sicht begann die Geschichte von Google bereits im Jahr 1996 an einem unbekannten Datum. Denn damals hatte Google-Gründer Larry Page den PageRank ersonnen und aus diesem gemeinsam mit Sergey Brin einen Webcrawler sowie eine Suchmaschine gebastelt. Das gesamte Projekt diente als Demo für die Technologie und war unter der Bezeichnung BackRub zugänglich. Bis auf das unten eingebundene Logo gibt es leider kein Bildmaterial, keine Screenshots und keine gesicherten Informationen zu BackRub.

Unter anderem mit diesem Projekt sollte die Suchtechnologie nicht nur demonstriert, sondern auch verkauft werden. Damals wurde man auch beim damaligen Internetgiganten Yahoo! vorstellig und wollte die Technologie für eine Million Dollar verkaufen. Daraus ist allerdings nichts geworden und so konnte die Geschichte rund um Google überhaupt erst ihren Lauf nehmen.









Weil sich kein Käufer fand und das Projekt immer umfangreicher wurde, wurde den beiden Studenten geraten, es auf eigene Faust zu versuchen. Sie entwickelten die Suchtechnologie weiter und bastelten am Funktionsumfang der Suchmaschine, die von Beginn an auf Geschwindigkeit und Qualität ausgelegt war. Weil man den tollkühnen Plan hatte, das gesamte Internet herunterzuladen, suchte man nach einem passenden Namen und wurde bei der Zahl Googol fündig – eine 1 mit 100 Nullen. Warum diese gewählt wurde und wie diese entstanden ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Googles Geburtstage

Man war wohl sehr schnell von der Zahl Googol begeistert und weil man sowieso von den Uni-Servern abziehen wollte, wurde eine Domain registriert. Dumm nur, dass sowohl Larry Page als auch Sergey Brin zwar schlaue Köpfe waren, aber die Zahl falsch aussprachen. Sie beantragten die Domain so, wie sie das Wort aussprachen. Und so wurde am 15. September 1997 die Domain google.com registriert.

Die Entwicklung ging unvermindert weiter und die provisorische Suchmaschine befand sich weiterhin auf den Uni-Servern unter der URL google.stanford.edu, die auch heute noch erreichbar ist und für die G Suite wirbt. Wann die Suchmaschine unter google.com erreichbar war, ist leider nicht belegt. Doch zwei arme Studenten haben aus nachvollziehbaren Gründen nicht das nötige Kleingeld, um ihre gesamte Aufmerksamkeit diesem Projekt zu widmen und dieses gleichzeitig Online zu bringen.

Sie benötigten einen Investor. Relativ schnell kamen die beiden Suchmaschinen-Bastler mit Sun-Gründer Andreas Bechtolsheim ins Gespräch. Dieser war von der Idee so begeistert, dass er schon nach wenigen Minuten einen Scheck über 100.000 Dollar auf die Google Inc. ausgestellt hat – die allerdings zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Um den Scheck einlösen zu können, haben die beiden ihr Unternehmen dann einfach nach diesem Projektnamen benannt und so wurde die Google Inc. am 4. September 1998 offiziell gegründet.

Es sollte tatsächlich nur noch gute drei Wochen dauern, bis das Projekt offiziell gestartet werden konnte: Firmenname, Firmengründung, Domain und die Suchtechnologie waren für den ersten Release bereit. Und so gab man dann am 27. September 1998 den Startschuss für die Suchmaschine Google. Auf folgendem Screenshot könnt ihr sehen, wie Google damals ausgesehen hat. Anders, aber vertraut.









Das war dann auch schon die Vorgeschichte des Unternehmens, dessen Suchmaschine sich damals sehr schnell verbreitete. Google war um Längen besser als jede andere Suchmaschine, bot von Beginn an eine hohe Qualität und lieferte Ergebnisse in weniger als einer Sekunde. Wer damals bei Yahoo!, Lycos, Altavista & Co suchte, musste stattdessen erst einmal die Suchleiste im Portal finden, dann lange warten und irgendwo zwischen der Werbung eine Reihe von Ergebnissen erspähen. Und die waren zumindest meiner damaligen Erfahrung nach nicht unbedingt nach einer großen Relevanz sortiert.

Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, ich kann es, dass sich die Suchmaschine damals innerhalb weniger Monate verbreitet hat und die Menschen sofort begeistern konnte. Die Webseite entwickelte sich sehr schnell vom Geheimtipp zur Standard-Suchmaschine für viele Nutzer. Viele dürften damals schon nach dem ersten Testlauf direkt die Suchmaschine gewechselt und nicht mehr zurückgeblickt haben. Das zeigt aber auch, wie schnell sich ein neuer Player durchsetzen kann. Heute dürfte es aber wohl nicht mehr ganz so einfach sein.