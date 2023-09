25 Prozent Rabatt im Google Store? Google kündigt Pixel-Angebote zum 25. Geburtstag an (Google-Party)

In diesem Monat feiert Google den 25. Geburtstag und so wie zuvor schon üblich, wird auch der deutsche Google Store mifeiern und ganz besondere Angebote bereithalten. Man lädt zur „Google-Party“, die einzig und allein am 12. September stattfinden soll und sehr wahrscheinlich starke Rabatte auf die Pixel-Produkte im Gepäck haben wird. Ein Blick nach Japan zeigt, was kommen könnte.



Das Unternehmen Google und die gleichnamige Suchmaschine werden in diesem September an unterschiedlichen Tagen den 25. Geburtstag feiern und schon in den vergangenen Jahren war es so, dass einige Produkte mitfeiern und zusätzliche Angebote oder Rabatte bieten – darunter der Google Store. Schon vor einigen Wochen gab es im Google Store in Japan 25 Prozent Rabatt auf Pixel-Produkte sowie eine zusätzliche Stofftasche oder einen nachträglich ausgestellten Einkaufsgutschein. Bisher hatte es diese Aktion nicht zu uns und auch nicht in die USA geschafft.

Jetzt hat man auf der Startseite des Google Store einen neuen Platzhalter und informiert über eine „Google-Party“, die am 12. September – also übernächsten Dienstag – stattfinden soll. Auf obigem Screenshot könnt ihr die Einladung inklusive Countdown sehen. Die verpackten Geschenke lassen anhand ihrer Form schnell erraten, dass sich ein Pixel-Smartphone, ein Pixel Tablet sowie eine Pixel Watch dahinter verbergen. Aber auch das Geschenkpapier ist sehenswert und orientiert sich ein wenig an den exklusiven Pixel-Wallpaper zum 25. Geburtstag.

Es wird wohl tatsächlich so sein, dass die in diesem Rahmen verfügbaren Aktionen nur diesen einen Tag gültig sein werden. Vermutlich können wir euch schon ein oder zwei Tage vorab alle Infos zu den Aktionen liefern, sodass ihr euch vorbereiten könnt. Dennoch wollen wir einen Blick nach Japan werfen und darauf hoffen, dass diese Aktionen unter anderem Namen dann auch hierzulande gelten.









Auf diese Produkte könnte es 25 Prozent Rabatt geben

Pixel 7 & 7 Pro

Pixel Tablet

Pixel Buds A-Series

Pixel Buds Pro

Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi & 4G LTE

Nest Hub 2nd Gen

Chromecast with Google TV HD & 4L

Nest Wifi routers and points

Nest Cam (wired)

Nest Cam (battery)

Die obigen Produkte wurden in Japan anlässlich der Aktion um 25 Prozent reduziert. Zusätzlich gab es als Goodie eine Stofftasche mit dem 25-Jahre-Logo (siehe obiges Bild) sowie ein nicht näher erklärtes Guthaben für zukünftige Käufe beim Kauf eines Pixel 7-Smartphones oder Pixel Tablet.

