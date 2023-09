Google Kalender: Erledigte Aufgaben werden ab sofort standardmäßig ausgeblendet – Update wird ausgerollt

Im Google Kalender finden sich nicht nur die Termine der Nutzer, sondern bei entsprechender Nutzung auch die Aufgaben (Tasks), die direkt in der Kalenderübersicht gezeigt werden. Doch während Termine einfach vergehen, können Aufgaben abgehakt und als erledigt markiert werden, sodass sie anschließend keine Relevanz mehr haben. Aus diesem Grund wird nun eine Änderung ausgerollt, die erledige Aufgaben automatisch ausblendet.



Die Aufgaben im Google Kalender werden ähnlich wie Termine angezeigt, sodass die Inhalte der Aufgabenverwaltung vollständig zugänglich sind. Doch während abgehakte Aufgaben bei einer normalen Aufgabenverwaltung oftmals sofort verschwinden oder abgehakt an das Ende der Liste verschwinden, war es beim Google Kalender bisher anders. Denn die Aufgaben blieben stehen, so wie bereits vergangenen Termine oder eingetragene Zeitpunkt. Jetzt gibt es ein Update.

Sobald die Neuerung für euch ausgerollt ist, erhaltet ihr eine Information, so wie am obigen Screenshot. Die Infoblase deutet auf das Menü, in dem sich die Einstellung umstellen lässt. Mit nur einem Klick lässt sich auswählen, ob erledigte Aufgaben sichtbar sein oder ausgeblendet werden sollen. Eine Mischung aus beidem, also das Ausblenden und eine Verknüpfung zu allen ausgeblendeten Aufgaben gibt es nicht. Diese Neuerung wird ab sofort für alle Desktopnutzer ausgerollt.

