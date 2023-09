GMail: Emoji-Reaktionen auf E-Mails kommen – neues Messenger-Feature wurde bereits entdeckt (Teardown)

Nach bald zwei Jahrzehnten findet das Team von GMail immer wieder neue Möglichkeiten, um den Umgang mit E-Mails zu verbessern und neue Features in das doch recht alte Medium zu integrieren. Jetzt zeigt sich im Teardown ein neues Feature, das bisher nur von Messengern bekannt ist und mit der E-Mail eigentlich nicht möglich ist: Emoji-Reaktionen auf einzelne Nachrichten.



Die E-Mail gehört zu den ältesten digitalen Kommunikationsmedien und dürfte von den meisten Nutzern ganz anders verwendet werden, als etwa die Kommunikation per Messenger. Dennoch arbeitet Google nun daran, ein von Messengern bekanntes Feature in GMail zu integrieren: Ein Teardown hat ergeben, dass es in Zukunft möglich sein soll, mit Emojis auf E-Mails reagieren zu können. Dabei soll die gesamte Emoji-Palette zur Auswahl stehen und eine Reaktion mit bis zu 20 unterschiedlichen Emojis möglich sein.

Emoji-Reaktionen kennt man mittlerweile von vielen Messenger-Apps, die die Reaktion auf einzelne Nachrichten ermöglichen und somit als knappe Reaktion ohne eigene Antwort verwendet werden können. So könnte man etwa bei einer informativen E-Mail einen Daumen nach oben senden, statt darauf zu antworten. Fraglich ist nur, wie genau das versendet werden soll bzw. wie das beim Empfänger ankommen soll. Denn eine ganze E-Mail mit nur einem Emoji dürfte bei vielen Empfängern im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut ankommen.

Es ist daher davon auszugehen, dass das nur innerhalb von GMail funktioniert. Reaktionen würde es nur dann geben, wenn sowohl der Empfänger als auch der Absender GMail verwenden. Die Details sind dazu bisher aber noch nicht bekannt, sodass wir noch auf die offizielle Ankündigung warten müssen.

