Android: Knapp die Hälfte der Nutzer würde zum iPhone wechseln – Umfrage mit überraschendem Ergebnis

Die beiden Betriebssystem Android und iOS haben den Smartphone-Markt nahezu vollständig unter sich aufgeteilt und abgesehen von kleineren Verschiebungen gibt es kaum Marktanteilsänderungen. Laut einer aktuellen Umfrage könnte sich das aber ändern, denn offenbar wird Apple durch einen kommenden Wechsel wieder attraktiv. Fast die Hälfte der Android-Nutzer wollen zum iPhone wechseln.



Der Wechsel der Ökosysteme zwischen Android und iOS ist mit Aufwand verbunden, ist dank einiger offizieller Tools und der Cloud aber immer leichter geworden. Weil Apple mit dem nächsten iPhone auf USB-C wechselt, scheint das in Kombination mit dem einfacheren Wechsel für viele Nutzer ein Grund zu sein, über den Tellerrand zu blicken. Glaubt man einer aktuellen Umfrage von Sellcell, dann wollen ganze 44 Prozent aller Android-Nutzer als nächstes Smartphone ein iPhone kaufen! Würden sie das in die Tat umsetzen, was sie mutmaßlich nicht tun, wäre es ein gewaltiger Wandel. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille.

Auf der anderen Seite heißt es, dass 63 Prozent aller iPhone-Nutzer beim nächsten Smartphone-Kauf wieder zu einem Apple-Gerät greifen werden. Apple-Kunden gelten ohnehin als loyaler als Android-Nutzer. Drehen wir die Statistiken einmal um, relativiert sich das Bild: 37 Prozent aller iPhone-Nutzer sind nicht fest entschlossen, wieder ein iPhone zu kaufen. Umgekehrt bleiben außerdem 56 Prozent der Android-Nutzer ihrer Plattform treu.

Eine größere Abwanderung von Android zu iOS oder von iOS zu Android scheint derzeit nicht am Horizont. Auch wenn ich die Statistik für glaubwürdig halte (sonst hätte ich sie hier nicht veröffentlicht), denke ich nicht, dass ein Kabel bzw. dessen Anschluss etwas am Status Quo ändert. Apple wird im Herbst/Winter Marktanteile gewinnen und in den nächsten beiden Quartalen ist es wieder Android.

Futurezone

