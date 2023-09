Android TV + Google TV: Google vermeldet weit über 150 Millionen aktive Nutzer – Plattform auf Erfolgskurs

Vor über zehn Jahren ist Google mit Chromecast erfolgreich in den TV-Markt eingestiegen und nur ein Jahr später hat man mit Android TV nachgelegt und eine eigene TV-Plattform gestartet. Mittlerweile hat man diese beiden Produktgruppen zusammengeführt und dabei offenbar alles richtig gemacht: Die Android TV-Plattform konnte im vergangenen auf über 150 Millionen aktive Nutzer wachsen.



Wir hatten euch vor einiger Zeit die gemeinsame Nutzung der Smart TV-Plattformen gezeigt und Google das Einschlagen des richtigen Weges attestiert und später legte das Unternehmen mit offiziellen Zahlen nach: Glaubt man den von Google bereits zu Beginn des Jahres veröffentlichten Statistiken, hat das gesamte Ökosystem aus Android TV und Google TV kombiniert 150 Millionen aktive monatliche Nutzer. Das bedeutet, dass diese Anzahl Nutzer mindestens einmal monatlich die Plattform verwendet.

Nicht genutzte Geräte oder der klassische Chromecast sind in der Statistik nicht enthalten, sodass man sicherlich noch einige Millionen Nutzer drauflegen kann, die grundsätzlich eine Google-Plattform auf dem Smart TV nutzen. Zuletzt hatte man sich vor genau einem Jahr in die Karten blicken lassen und 110 Millionen aktive Nutzer vermeldet. Ein weiteres Jahr zuvor waren es 80 Millionen. Die Wachstumskurve zeigt also mit damals 30 und jetzt 40 Millionen Nutzern nach oben.

Googles TV-Plattformen scheinen auf dem richtigen Weg zu sein und insbesondere mit dem Chromecast mit Google TV HD dürfte man in den nächsten Jahren viele weitere neue Nutzer anlocken oder bestehende Nutzer vom Wechsel auf einen modernen Chromecast überzeugen können. Es ist davon auszugehen, dass die Nutzerzahl mittlerweile schon wieder höher liegt und vielleicht bald an der 200 Millionen-Marke kratzt.

» Google Chromecast: Kommt ein neuer Dongle? Leaks deuten Nachfolger mit magischer Fernbedienung an

Letzte Aktualisierung am 16.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]