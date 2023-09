Wer war Hedwig Dohm? Sehr schönes Google-Doodle zum 192. Geburtstag der deutschen Schriftstellerin

Am heutigen 20. September hätte die deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm bereits ihren 192. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Hedwig Dohm gilt bis heute als eine der bedeutentsten Frauenrechtlerinnen bzw. Feministinnen ihrer Zeit, die geschlechtsspezifische Verhaltensweisen auf die kulturelle Prägung zurückführte.



Das heutige Google-Doodle für Hedwig Dohm zeigt die Schriftstellerin und eine der ersten deutschen Frauenrechtlerinnen in stolzer Pose während des Verfassens einer ihrer zum Teil sehr bedeutenden Werke. Die Kleidung entspricht in etwa dem damaligen Stil, genauso wie Darstellung des Google-Schriftzugs, der sehr klassisch gehalten ist und dennoch sehr gut erkannt werden kann. Geschrieben wird natürlich mit Eintauchfüller und Tintenfass.

Im Hintergrund sehen wir nicht ganz zufällig einen Stapel von Büchern, denn Hedwig Dohm setzte sich unter anderem dafür ein, dass Mädchen eine längere Schullaufbahn zugestanden wird. Denn damals galt noch die Meinung, dass eine höhere Schulbildung Frauen sogar schaden könnte. Sie galt als eine der Vorkämpferinnen, um diese Ansicht zu ändern. Wie das Schicksal es so wollte, heiratete sie später einen Verleger, der allerdings im Bereich der Satire-Magazine unterwegs war.

Hedwig Dohm galt damals als sehr unbequem und ihre Thesen als radikal, doch in ihrer Rolle als Schriftstellerin konnte sie diese verbreiten und gilt daher heute auch als eine der ersten Feministinnen. Sie gehört zu den Wegbereiterinnen dieser Bewegung und giilt als mitverantwortlich für die Gleichstellung von Mann und Frau in vielen Bereichen, auch wenn sie es selbst in ihrem langen Leben nicht vollständig miterleben konnte.

Googles offizielle Doodle-Beschreibung für Hedwig Dohm

Das heutige Doodle feiert die deutsche Autorin Hedwig Dohm. Sie war eine frühe Pionierin des Feminismus und eine Verfechterin der Gleichstellung der Geschlechter.

Dohm wurde an diesem Tag im Jahr 1831 in Berlin, Deutschland, als Sohn einer Familie mit achtzehn Kindern geboren. Dohm liebte schon in jungen Jahren das Lesen und fand die Schule spannend. Ihre Eltern zwangen sie jedoch, mit fünfzehn ihre formale Ausbildung abzubrechen und im Haushalt zu helfen. In der Hoffnung, weiter zu lernen, überzeugte Dohm ihre Eltern, sie das Lehrerinnenseminar besuchen zu lassen.

1853 heiratete Dohm den Chefredakteur der satirischen Wochenzeitung Kladderadatsch . Ihr Mann förderte ihre literarischen Ambitionen und sie verbrachten Stunden in intensiven Diskussionen über Politik und Kunst. In den folgenden Jahren brachte sie fünf Kinder zur Welt, davon vier Töchter. Dohm verbrachte diese frühen Jahre damit, ihre Kinder zu unterrichten, entschlossen, ihren Mädchen Möglichkeiten zu bieten, die sie selbst nicht hatte. Inzwischen entwickelte sich ihr Haus zu einem beliebten Treffpunkt für Berliner Künstler und Intellektuelle.

Anfang 1870, als ihre Kinder das Erwachsenenalter erreichten, verfolgte Dohm eine Karriere als Schriftstellerin. Sie schrieb und veröffentlichte ihr erstes Stück, Was die Pastoren von den Frauen denken (Was der Klerus über Frauen denkt), als Reaktion auf die Schriften zweier Konservativer, in denen argumentiert wurde, dass höhere Bildung Frauen schaden würde. Berühmt wurde sie durch die Veröffentlichung weiterer Essays wie „ Die Antifeministen “, eine Analyse der Gegner der Frauenrechte. Zu dieser Zeit gehörte Dohm zu den wenigen deutschen Feministinnen, die sich für das Wahlrecht der Frauen einsetzten.

Später schrieb sie Bücher wie „ Sibilla Dalmar“, „Schicksals einer Seele“ und „Christa Rolan“ . Dohm erzählte oft Geschichten von modernen Frauen, die gegen patriarchale Gesellschaften kämpften. 1888 gründete sie den Deutschen Frauenverein Reform und half, die ersten Kapitel der Bewegung zu schreiben. Das Programm setzte sich dafür ein, dass Frauen alle Fächer an Universitäten studieren dürfen. Ihr Werk wird für seinen geistreichen Gesellschaftskommentar gefeiert.

Alles Gute zum Geburtstag, Hedwig Dohm!