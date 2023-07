Google Bard: Großes Update bringt Deutschland-Start, Google Lens-Integration, Teilen-Feature und mehr

Google arbeitet mit Hochdruck am neuen KI-ChatBot Bard, der am gestrigen Tag den bisher größten Schritt seit dem offiziellen Start des Produkts gemacht hat: Denn man hat es nun endlich geschafft, dass Bard in Deutschland starten konnte und parallel dazu eine ganze Flut von Neuerungen vorgestellt, die den Funktionsumfang erweitern. Auch die Integration von Google Lens wird ausgerollt.



Gestern war offenbar ein sehr guter Tag für alle Nutzer, die sich für Googles Künstliche Intelligenz interessieren: Denn man hat nicht nur Google Bard in Deutschland gestartet, sondern auch die Plattform NotebookLM veröffentlicht, mit der sich ganze Dokumente analysieren und darauf aufbauend Fragen stellen oder Zusammenfassungen erhalten lassen. Aber das war noch längst nicht alles, denn das Bard-Team war fleißig.

Zusätzlich zum Start in Deutschland und weiteren EU-Ländern hat man die Sprachausgabe auf die in den jeweiligen Ländern hauptsächlich gesprochenen Sprachen erweitert, man vereinfacht das Teilen von Bard-Antworten und einzelne Antworten des ChatBot lassen sich nun anpinnen. Den wohl größten Schritt hat man aber mit der Integration von Google Lens getan. Nutzer haben die Möglichkeit, Bilder hochzuladen und diese in ihre Anfrage zu integrieren.

Hier findet ihr den vollständigen Bard-Changelog vom 13. Juli:

Bard ist in neuen Ländern und Sprachen verfügbar Was: Bard ist jetzt in über 40 neuen Sprachen verfügbar, unter anderem Deutsch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Hindi und Spanisch. Außerdem haben wir den Zugang ausgeweitet, sodass mehr Länder Zugriff auf Bard haben, darunter alle 27 Länder der Europäischen Union (EU) sowie Brasilien.

Warum: Bard ist global und soll dir helfen, verschiedene Möglichkeiten zu entdecken. Durch die Unterstützung von Englisch, Japanisch und Koreanisch haben wir viel über die verantwortungsvolle Einführung einer Sprache gelernt, sodass wir jetzt die meisten der am häufigsten im Internet vorkommenden Sprachen unterstützen können.









Google Lens in Bard Was: Du kannst in deinen Unterhaltungen mit Bard jetzt nicht nur Text, sondern auch Bilder hochladen, um deine Vorstellungskraft und Kreativität auf völlig neue Art zu stärken. Dazu binden wir Google Lens in Bard ein – zuerst in der englischen Version.

Warum: Bilder sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Vorstellungskraft. Daher haben wir Google Lens in Bard hinzugefügt. Ganz gleich, ob du weitere Informationen zu einem Bild oder Inspiration für unterhaltsame Bildunterschriften brauchst – Bard bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten, Neues zu entdecken und zu schaffen. Bard kann Antworten laut vorlesen Was: Wir erweitern die Sprachausgabefunktionen in Bard um über 40 Sprachen, unter anderem für Hindi, Spanisch und amerikanisches Englisch.

Warum: Manchmal hilft es, etwas nicht nur zu lesen, sondern auch laut zu hören, um es wirklich zu verstehen. Höre dir Antworten an und finde heraus, wie dadurch deine Vorstellungskraft und Kreativität unterstützt werden. Angepinnte und neue Threads Was: Du kannst jetzt bei deinen früheren Unterhaltungen mit Bard genau dort weitermachen, wo du aufgehört hast, und sie nach Bedarf organisieren. Es ist jetzt möglich, Unterhaltungen anzupinnen, umzubenennen oder mehrere Unterhaltungen gleichzeitig zu führen.

Warum: Die besten Ideen brauchen Zeit – manchmal Stunden oder sogar Tage. Pinne deine wichtigsten Threads an, um deiner Kreativiät freien Lauf zu lassen. Unterhaltungen mit Bard mit anderen teilen Was: Es ist jetzt noch einfacher, deinen Bard-Chat ganz oder teilweise mit anderen zu teilen. Über Links zum Freigeben kannst du deine Unterhaltung und alle dazugehörigen Quellen mit nur einem Klick sichtbar machen. So können andere sofort sehen, was du mit Bard erstellt hast.

Warum: Manchmal fällt es schwer, eine Idee für sich zu behalten. Wir möchten erreichen, dass du deine Kreationen ganz einfach teilen und in der Zusammenarbeit mit anderen deine Kreativität entfalten kannst. Antworten von Bard anpassen Was: Wir führen fünf neue Optionen ein, um Antworten von Bard anzupassen. Durch einfaches Tippen kannst du Antworten einfacher, länger, kürzer, professioneller oder lässiger machen.

Warum: Wenn die Antwort ausreichend treffend ist, aber noch optimiert werden muss, machen wir es dir einfacher, das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Python-Code nach Replit exportieren Was: Wir erweitern die Exportfunktionen für Code von Bard. Du kannst Python-Code jetzt nicht nur nach Google Colab, sondern auch nach Replit exportieren.



Warum: Du kannst deinen Workflow optimieren und deine Programmieraufgaben fortsetzen, indem du Bard-Interaktionen zu Replit verschiebst.

