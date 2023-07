Google Bard ist da: Ab sofort startet der KI-ChatBot in Deutschland und vielen weiteren EU-Ländern

Vor gut zwei Monaten hat Google den KI-ChatBot Bard für alle Nutzer geöffnet, ohne dass diese eine Einladung anfordern oder vorab eingeladen worden sein müssen. Das galt allerdings nicht für Nutzer im EU-Raum, denn wegen Datenschutzbedenken konnte der ChatBot bisher nicht in Deutschland und anderen europäischen Ländern starten. Das hat sich geändert, denn heute gibt Google den Startschuss.



Google hat mit dem KI-ChatBot Bard große Ambitionen und durch zahlreiche Ankündigungen, neue Features und Integrationen dürfte man in den letzten Monaten auch das Interesse der Nutzer geweckt haben – doch im EU-Raum war die Nutzung bisher auf normalem Wege nicht möglich. Jetzt konnte man offenbar die Datenschutzbedenken ausräumen und kündigt heute den Start von Bard in Deutschland und vielen weiteren EU-Ländern an – darunter auch Österreich und Schweiz.

Schon vor genau einem Monat sollte Bard in Deutschland starten, doch das hatte man sehr kurzfristig auf Bitten der Datenschutzbehörde verschoben. Offenbar hat man die viereinhalb Wochen dazwischen gut genutzt und alle Bedenken ausräumen können.

Wer Bard ausprobieren möchte, kann das ab sofort unter bard.google.com tun. Öffnet einfach die Webseite und ihr könnt dem ChatBot eure Fragen stellen oder Aufgaben geben. Der Bot spricht seit langer Zeit auch Deutsch, aber durch den jetzt zu erwarteten neuen Nutzerstrom dürfte sich die Qualität der Antworten (nicht unbedingt der Inhalte) weiter verbessern.

[Google-Blog]