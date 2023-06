Google Bard: KI-ChatBot sollte in Deutschland starten – Datenschutzbehörde bat um weitere Verschiebung

Google hat den KI-ChatBot Bard vor wenigen Wochen in gut 180 Ländern rund um die Welt gestartet und allen Nutzern ohne größere Beschränkungen zugänglich macht. Das gilt allerdings nicht für den EU-Raum, denn hierzulande und bei unseren Nachbarn ist Bard bisher aufgrund von Datenschutzbedenken nicht nutzbar. Google wollte das in diesen Tagen ändern, doch der EU-Start dürfte sich weiter verzögern.



Als Google vor wenigen Wochen den fast-globalen Start von Bard ankündigte und von 180 Ländern sprach, in denen dieser verfügbar ist, hatte im ersten Moment wohl kaum jemand den Gedanken, dass Deutschland und andere große EU-Länder nicht darunter sein könnten. Doch tatsächlich ist das der Fall, denn Bard ist wegen Datenschutzbedenken in der EU nicht nutzbar. Google sah das Problem kürzlich wohl ausgeräumt und informierte die irische Datenschutzbehörde darüber, Bard in dieser Woche in der EU starten zu wollen. Doch dann hat die Behörde die Notbremse gezogen. Weil Google den europäischen Hauptsitz in Irland hat, ist die Behörde dieses Landes zuständig.

[Wir haben] weder ein detailliertes Briefing noch eine Datenschutz-Folgenabschätzung oder unterstützende Unterlagen vor Augen.

Google sieht die Datenschutzprobleme wohl als ausgeräumt, hat das aber bisher nicht ausreichend an die Datenschutzbehörden kommuniziert. Ob es Kommunikationsprobleme gab oder man die Behörden einfach vor vollendete Tatsachen stellen wollte, lässt sich nicht sagen. Da sich Google spätestens seit diesem Jahr ein KI-Wettrennen mit der Konkurrenz liefert, wird man wohl sehr schnell darauf reagieren und gemeinsam die Bedenken ausräumen wollen. Daher ist damit zu rechnen, dass der Start im EU-Raum nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wenn die Behörde nicht doch noch etwas einzuwenden hat.

Spannend wäre es, wenn Google und die Behörde etwas mehr Einblicke darin geben würden, wo die Bedenken genau liegen und wie man diese innerhalb kürzester Zeit ohne gefühlte Änderungen ausräumen will bzw. vielleicht schon konnte.

