Google Bard: Der KI-ChatBot erhält jetzt stärkere Logik-Fähigkeiten und Export zu Google Tabellen

Google arbeitet mit Hochdruck am KI-ChatBot Bard und spendiert diesem in recht kurzen Abständen Updates mit neuen Funktionen bzw. erweitert dessen Möglichkeiten. Jetzt macht man einen großen Schritt in die Richtung, für die die KI prädestiniert ist: Logik. Bard soll in den Bereichen Mathematik, Programmieren und String-Manipulation nachlegen. Außerdem gibt es den Export zu Google Tabellen.



Bard wurde kürzlich für alle Nutzer außerhalb der EU geöffnet und erhält seitdem immer wieder größere Updates: Allein in den letzten drei Wochen gab es die Unterstützung von Bildern sowie der Zugriff auf den Standort und jetzt legt man im Logik-Bereich nach. Bard soll bei der Beantwortung von Mathematik-Aufgaben und Aufgaben aus dem Bereich der Programmierung oder String-Manipulation um bis zu 30 Prozent an Qualität gewonnen haben.

Bard-Codes für Sie für verbesserte Mathematik und Datenanalyse Was: Beginnend mit Englisch haben wir Bard aktualisiert, um Rechenaufforderungen zu erkennen und Code im Hintergrund auszuführen, wodurch Bard bei mathematischen Aufgaben, Codierungsfragen und String-Manipulation besser wird.

Warum: Wir verbessern Ihre Fähigkeit, Daten zu analysieren, indem wir Bard bei Berechnungen verbessern, beispielsweise bei der Ermittlung, wie oft eine bestimmte Zahl in einem Datensatz vorkommt. Bard wird es nicht immer richtig machen, aber er wird sich mit Ihrem Feedback weiter verbessern. Exportieren Sie von Bard generierte Tabellen nach Google Sheets Was: Wenn Bard Tabellen generiert, können Sie diese jetzt direkt in Google Sheets exportieren.

Warum: Setzen Sie Ihre kreativen Erkundungen fort, wo immer Sie möchten, indem Sie Bard-Antworten in weitere Ihrer Lieblings-Apps verschieben.

Für EU-Nutzer, die Bard derzeit nicht offiziell nutzen können, könnte man das Ganze auch positiv verpacken und sagen, dass Bard bei einer zukünftigen Verfügbarkeit schon eine deutlich bessere Qualität liefert. Derzeit aber hauptsächlich in englischer Sprache.

