Android: Google Kalender überarbeitet Homescreen-Widgets – Material You-Design kommt (Screenshots)

Googles Designer haben schon vor längerer Zeit ihre Liebe für den Android-Homescreen wiederentdeckt und basteln dementsprechend an neuen Widgets – jetzt auch für den Google Kalender. Zwar gehört der Kalender zu den Apps, die schon vor dem Widget-Comeback über ein solches verfügten, doch nun spendiert man ein aktualisiertes Design, das vor allem die Erstellung neuer Termine in den Vordergrund stellt.



Selbst wer Widgets normalerweise nicht viel abgewinnen kann, könnte mit dem Widget des Google Kalender seine Freude haben, das die nächsten Termine direkt auf den Homescreen bringt. Entweder in der übersichtlichen Monatsansicht oder als Agenda mit der Auflistung aller bevorstehenden Termine, wobei letztes in der Größe verändert werden kann. Auf den Screenshots in diesem Artikel seht ihr auf der linken Seite die aktuelle und auf der rechten Seite die neue Variante.

Die neuen Widgets sind den bisherigen sehr ähnlich und bringen funktionell keine Neuerung, aber die Designer waren dennoch fleißig. Besonders fällt der an den Außenbereich verrückte und in der Größe gewachsene Button zum Erstellen neuer Termine auf. Damit wird der Button zur Hauptfunktion des Widgets und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Mini-Menüleiste ebenfalls in der Größe wächst. Weitere Änderungen sind lediglich in der Farbgebung zu finden.

Bei ersten Nutzern zeigen sich die neuen Widgets bereits, einen breiten Rollout scheint es bisher aber noch nicht zu geben.

» Google Workspace: Der Anfang vom Ende des Passwort – Google bietet jetzt Passkeys für Beta-Nutzer; so gehts

Letzte Aktualisierung am 14.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice]