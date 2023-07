Android 14: Neuer Teilen-Dialog kommt – Update bringt Informationen zum Inhaltstyp (Screenshots)

Mit Android 14 wird Google, so wie mit fast jeder neuen Android-Generation, einige Änderungen am Teilen-Menü einführen. Dieses gilt als ewige Baustelle und wird trotz umfangreicher Verbesserungen nicht unbedingt von allen Nutzern positiv wahrgenommen. In der aktuellen Android 14 Beta zeigt sich jetzt das nächste Update in Form eines Feldes, das die Nutzer auf den Inhaltstyp hinweist.



Der Teilen-Dialog ist ein zentraler Bestandteil von Android, denn dieser wird von sehr vielen Apps dazu genutzt, Inhalte mit anderen Anwendungen zu teilen oder sich selbst als Empfangsziel zu positionieren. Wirklich übersichtlich war der Dialog noch nie, doch mit den jüngsten Versionen hat Google an einer Neuorganisation gearbeitet und will nicht nur die Ziele optimieren, sondern auch den Nutzer deutlich darüber informieren, was eigentlich gerade geteilt wird. Denn gerade aus dem Browser heraus kann man sich da zwischen Bild oder Link schnell vertun.

Mit dem jüngsten Update auf die Android 14 Beta 4 hat man eine weitere Informationsleiste integriert, die den Nutzer darüber informiert, was geteilt wird. Statt nur das Bild, den Textauszug oder die URL zu zeigen, wird der Inhaltstyp noch einmal mit einem Titel beschrieben. Ihr seht es auf den Screenshots mit „Sharing Image“ und „Sharing Link“. Das Vorschaubild oder das Vorschau-Textfeld bleiben auch weiterhin erhalten.

Es ist zu erwarten, dass man diese und alle weiteren jüngsten Änderungen mit dem Rollout von Android 14 auf alle Smartphones bringen wird.

