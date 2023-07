Android Auto: Version 10.0 ist da – bringt angepasste Oberfläche für den Google Assistant (Screenshot)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto hat den nächsten Meilenstein erreicht und wird in diesen Tagen in der Version 10.0 für viele Nutzer ausgerollt. Trotz des großen Versionensprungs gibt es bisher nur ein kleines Update, das sich bei der Nutzung des Google Assistant zeigt. Dieser setzt jetzt auf eine moderne Darstellung in Overlayform am unteren Displayrand, inklusive farbenfrohem Streifen.



Der Google Assistant in Android Auto wurde schon häufig überarbeitet, denn sowohl die Platzierung des Icons als auch die Darstellung aktueller Anweisungen ist immer wieder an andere Stellen gerutscht oder wurde vollkommen anders umgesetzt. Mit Android Auto 10.0 ist es wieder soweit, denn nun sind die Anweisungen in einem Overlay am unteren Rand zu sehen, das zusätzlich auf den bunten Streifen zur Abhebung von anderen Apps setzt.

Diese Darstellung ist vor allem Pixel-Nutzern bekannt und galt lange Zeit als Erkennungsmerkmal für den neuen Google Assistant, der nur auf Pixel-Geräten zur Verfügung steht und schneller reagiert. Funktionell hat sich beim Assistant für Android Auto nichts getan, aber dennoch hat man sich für dieses Design entschieden, das auch bei Nutzung anderer Smartphones mit Android Auto verwendet wird.

Die neue Oberfläche sollte für alle Nutzer von Android Auto 10.0 sichtbar sein, das in diesen Tagen ausgerollt wird.

