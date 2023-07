Android Automotive: Audi integriert YouTube in Vielzahl der Fahrzeuge – Volkswagen-Marken folgen (Galerie)

Google hat vor einiger Zeit große Neuerungen für Android Automotive angekündigt, die unter anderem den Entertainment-Bereich der Plattform stärken sollen, der sich bisher hauptsächlich auf die Audiowiedergabe beschränkte. Als einer der ersten großen Partner hat Audi jetzt bekannt gegeben, ab dem kommenden Modelljahr viele Fahrzeuge mit YouTube auszustatten. Damit kommen die Videos direkt auf das Infotainment-Display.



Erst vor wenigen Monaten hatte Google YouTube für Android Automotive angekündigt und jetzt ist es ausgerechnet eine Marke der Volkswagen-Gruppe, die diese Neuerung als erster großer Fahrzeughersteller für sich nutzt. Audi hat angekündigt, YouTube ab dem Modelljahr 2024 in zahlreiche Fahrzeuge integrieren zu wollen. Die YouTube-App wird im App Store des Konzerns verfügbar sein, in den angekündigten Modellen aber wohl optional vorinstalliert sein.

Google wird in der Pressemeldung zwar mit keinem Wort erwähnt, aber es ist wohl davon auszugehen, dass man mit Google/YouTube zusammengearbeitet hat, um die App in den eigenen App Store zu bringen. Doch weil sich die Volkswagen-Gruppe schon vor Jahren sehr deutlich gegen Googles Android Automotive im Fahrzeug ausgesprochen hat (das eigene System aber dennoch Android-basiert ist), will man den Namen des Partners wohl besser unter den Tisch fallen lassen.

YouTube wird sich natürlich nur nutzen lassen, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird. Während der Fahrt ist es nicht nutzbar und sobald die Fahrt nach dem Stillstand fortgesetzt wird, beendet sich die App. Zunächst soll, YouTube mit Modelljahr 2024 in ausgewählten Modellen, die mit dem neuesten Hard- und Software-Cluster des modularen Infotainmentbaukastens der dritten Generation (MIB 3) ausgestattet sind, verfügbar sein. Konkret werden dies sein: Audi A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron und Audi e-tron GT quattro. Weitere VW-Marken sollen folgen.









YouTube in Audis Automotive-Oberfläche

Letzte Aktualisierung am 25.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Audi-Pressemitteilung]