Google Discover: Der Stream erhält eine Fake-Suchleiste – soll genauer über einzelne Themen informieren

Der Google Discover Feed dürfte für viele Nutzer eine wichtige Anlaufstelle für Schlagzeilen und vielleicht auch Unterhaltung lose-basierend auf den eigenen Interessen sein. Nach zahlreichen kleineren Veränderungen der letzten Monate testet man jetzt eine interessante Neuerung, mit denen die Nutzer offenbar vom Discover Feed zur Websuche zurückgeholt werden sollen: Eine „Fake-Suchleiste“.



Im Google Discover Feed findet sich normalerweise eine Auflistung von Schlagzeilen aus dem Web, die aus einem Vorschaubild, dem Titel und je nach Variante einigen Interaktionsmöglichkeiten bestehen. Jetzt zeigt sich bei immer mehr Nutzern eine bei wenigen Einträgen verwendete neue Darstellung, die die Nutzer zur Websuche zurückbringen soll. Über dem Eintrag findet sich eine Google-Suchleiste, in der bereits eine Suchanfrage vorgegeben ist, die thematisch zum folgenden Eintrag passt.

Ein Tap auf die Suchleiste, die eigentlich gar keine ist, führt direkt in die Google Websuche. Das kann je nach Thema für den Nutzer interessant sein, diesen aber auch zu ganz anderen Themen führen. Auf obigen Screenshots könnt ihr links das Beispiel, in der Mitte das Ziel (die Websuche mit einem KI-Inhalt) und rechts ein weiteres Beispiel sehen. Entdeckt wurde es erstmals im Juni, in diesen Tagen soll es aber wohl breiter ausgerollt werden.

Meiner Meinung nach ist das keine gute Idee. Denn die Suchleiste ist ein wichtiges Google-Element und eine solche Form der Zweckentfremdung eher kontraproduktiv. Tiefere Recherche verlinken, ja. Aber nicht in Form einer Fake-Suchleiste.

