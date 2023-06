Google Pay / Wallet: Die lustigen Animationen nach dem Bezahlvorgang lassen sich jetzt deaktivieren

Viele Nutzer der Bezahlplattform Google Pay bzw. Google Wallet dürften die lustigen Animationen kennen, die nach der Verwendung gezeigt werden. Wer sich nicht für diese Animationen begeistern kann und sich von diesen vielleicht sogar gestört fühlt, kann sie in Kürze über die Einstellungen der Android-App deaktivieren.



Die Freude beim Geldausgeben dürfte sich bei vielen Menschen in Grenzen halten, sodass die kleine Auflockerung in Form der lustigen Google Wallet-Animationen vielleicht gar nicht so schlecht ist. Vielleicht habt ihr euch daran aber auch schon sattgesehen oder findet es nicht seriös genug für eine Payment-App – was auch immer der Grund sein könnte, es lässt sich in Kürze deaktivieren. Im Rahmen der jüngsten Google System Updates für Juni hat man diese Möglichkeit nun angekündigt:

[Smartphone] Sie können die lustigen Animationen nach einer Zahlung oder Nutzung eines Tickets nun deaktivieren.

Die Deaktivierung der Animationen betrifft sowohl den Payment-Bereich nach dem Bezahlen per Karte als auch den Abruf von Tickets. Die Animationen konnten völlig unterschiedlich sein und werden nach Zufallsprinzip abgespielt, vermutlich habt ihr sie immer wieder einmal gesehen. Bei mir ist die Option zur Deaktivierung noch nicht in der App vorhanden, aber das könnte bei euch schon anders sein. Im Google System Update gibt man das Änderungsdatum mit dem 7. Juni an. Der Gesamt-Rollout für das System Update erfolgt meist aber erst im Folgemonat, sodass ihr euch vielleicht noch einige Tage gedulden müsst.

