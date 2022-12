Google Pay / Wallet: Spaß beim Geldausgeben – neue Animationen nach dem Bezahlvorgang (Galerie & Video)

In wenigen Tagen ist Weihnachten und bei vielen Menschen glühen die Kreditkarten, ob nun klassisch oder in moderner Variante am Smartphone. Damit das Geld-ausgeben nicht ganz so sehr wehtut, gibt es bei Google Pay / Google Wallet jetzt nette Animationen, die nach dem Bezahlvorgang für einen kurzen Moment auf dem Smartphone-Display gezeigt werden. Wir zeigen euch einige davon.



Die Freude beim Geld-ausgeben dürfte sich trotz Weihnachtsfreude gerade in diesen Zeiten in Grenzen halten. Das können Apps wie Google Pay oder Google Wallet leider nicht ändern, aber dennoch hat man vor wenigen Tagen ein nettes Easteregg gestartet, um nach dem Bezahlvorgang ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. So wie schon im vergangenen Jahr, gibt es nette Animationen, die direkt nach dem Bezahlvorgang angezeigt und mit dem blauen Haken kombiniert werden.

Es gibt wohl zahlreiche Animationen, die sich aufgrund der Umstände aber nur schwer aufzeichnen lassen. Denn diese werden zufällig angezeigt und sind auch nicht immer zu sehen. Hier findet ihr eine kleine Auswahl, die von den Redakteuren bei AP und 9to5 festgehalten werden konnten. Beschrieben wird außerdem eine Animation, bei der sich der blaue Haken in einen Schneemann verwandelt.









