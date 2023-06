Google Fotos & Google One: Neue Bildbearbeitungs-Funktionen für Webnutzer – waren bisher App-exklusiv

Die Fotoplattform Google Fotos bietet allen Nutzern neben der Ablage und der Verwaltung von Bildern auch eine Reihe von einfachen Bearbeitungsmöglichkeiten. Wer zusätzlich ein Abo bei Google One abgeschlossen hat, bekommt zusätzliche Möglichkeiten inklusive einiger KI-Effekte. Nach einer längeren Smartphone-Exklusivität lassen sich diese jetzt auch im Web nutzen.



Abonnenten von Google One erhalten bei Google Fotos eine ganze Reihe zusätzlicher Bearbeitungsmöglichkeiten, die von den zusätzlichen Effekten über Portrait Light, Portrait Blur bis hin zu erweiterten HDR-Modi und Collagen-Rahmen reichen. Die meisten dieser Effekte waren bisher allerdings nur per Smartphone zugänglich und konnten somit trotz Abo nicht im Webbrowser verwendet werden. Das ändert sich jetzt, denn man schaltet diese Möglichkeiten in diesen Tagen endlich für alle Browsernutzer frei.

Der Rollout der zusätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten für Browsernutzer hat bereits begonnen, kann aber einige Tage in Anspruch nehmen. Bei mir sind sie noch nicht aufgetaucht und es wäre nicht verwunderlich, wenn es vielleicht auch noch eine oder zwei Wochen dauert – aber es kommt. Die neuen Möglichkeiten finden sich direkt im Bearbeiten-Bereich, der statt bisher drei Tabs nun auf ganze fünf Tabs zur Bildmanipulation kommt.

Dass man sich damit so lange Zeit gelassen hat, dürfte wohl auch technische Gründe haben. Denn während in der Smartphone-App bereits Berechnungen durchgeführt werden können, muss im Browser zwangsweise das allermeiste auf den Google-Servern stattfinden.

