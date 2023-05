Pixel Watch 2: Leaker bestätigt erneut zweite Generation der Google-Smartwatch – erster Teaser schon morgen?

In den letzten Wochen gab es nur wenige positive Signale rund um die Pixel Watch, sodass eine mögliche zweite Generation für diesen Herbst immer unwahrscheinlicher erschien – doch da haben wir uns offenbar getäuscht. Denn nachdem es kürzlich schon einen ersten Hinweis in Richtung Pixel Watch 2 gegeben hat, legt nun ein weiterer Leaker mit einer Bestätigung nach.



Kürzlich hatte ich eine Reihe von Begründungen zusammengetragen, warum eine Pixel Watch 2 in diesem Jahr unwahrscheinlich ist. Diese Gründe gelten weiterhin, doch das interessiert natürlich Googles Pläne nicht und so haben wir jetzt bereits zum zweiten Mal einen Hinweis darauf, dass es eine Pixel Watch 2 geben wird – und das mutmaßlich noch in diesem Jahr. Vor einigen Tagen will 9to5Google von einem Release parallel zu den Pixel 8-Smartphones erfahren haben und nun hat Leaker Evan Blass das folgende Bild veröffentlicht.

Wir sehen eigentlich nicht viel, außer den Schriftzug für die Pixel Watch 2. Doch damit bestätigen sich recht viele Dinge: Zum einen die bloße Existenz der Smartwatch, zum anderen die Bezeichnung „Pixel Watch 2“, man hätte ja auch ein anderes Namensschema verwenden können und zum anderen, dass die Smartwatch wohl schon morgen erstmals angeteasert wird. Denn es ist nicht zu erwarten, dass schon jetzt – fünf Monate vor der möglichen Präsentation – entsprechende Marketingmaterialien durchsickern, geschweige denn fertiggestellt sind. Viel mehr dürfte es sich um ein Teaser-Bild handeln, das man morgen veröffentlicht.

Wir können gespannt sein, ob wir morgen ebenfalls nur diesen Schriftzug sehen werden – ob überhaupt – oder ob man gar einen weiteren Teaser veröffentlicht. Bleibt zu hoffen, dass man das Design beibehält und auch die Armbänder der ersten Generation bei der zweiten nutzbar sind.

