Google Wallet: Neues Feature für Kundenkarten kommt – sollen standortbasiert vorgeschlagen werden

Die Bezahlplattform Google Pay und deren verbundene Dienste wurden in den vergangenen Jahren häufiger umgebaut und haben immer wieder neue Features gebracht oder bestehende eingestellt. Aktuell firmiert man in den meisten Ländern unter Google Wallet und dürfte schon bald eine praktische Funktion zurückbringen: Passende Vorschläge von hinterlegten Kundenkarten basierend auf dem aktuellen Standort.



In Google Wallet lassen sich nicht nur diverse Bezahlkarten hinterlegen, sondern auch Kundenkarten zahlreicher Unternehmen, die auf diese Weise digital per Strichcode genutzt werden können. Doch es wie bei den Plastikkarten: Wer viele Kundenkarten besitzt, der muss erst einmal die passende heraussuchen, was beim „Stress“ an der Kasse eher unschön ist. Doch Google Wallet dürfte das schon bald vereinfachen, denn ein Teardown hat ergeben, dass die App basierend auf dem Standort passende Kundenkarten vorschlagen soll.

Derzeit taucht das Ganze nur im Zusammenspiel mit Android 14 auf, aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dies nur im aktuellen Betriebssystem anzubieten. Denn tatsächlich hat es diese Funktion vor einigen Jahren schon einmal gegeben und wurde im Laufe der vielen Umbauten irgendwann eingestellt. Spätestens der Google Maps-Standortverlauf lehrt uns, dass Googles Standortalgorithmen sehr genau wissen, in welchen Geschäften sich die Nutzer befinden. Daher ist der Schritt zum Vorschlag passender Kundenkarten nicht weit.

Es ist zu erwarten, dass man diese Funktion im Laufe der nächsten Wochen oder Monaten ohne größere Ankündigung ausrollt und somit den Komfort der digitalen Kundenkarten innerhalb von Wallet erhöht. Vielleicht ist es aber auch Teil eines größeren Updates. Viele weitere Details zu diesem Feature findet ihr bei XDA Developers.

