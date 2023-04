Google ChromeOS: Multipaste soll optimiert werden – neue Tastenkombination für einfacheren Zugriff kommt

So wie jedes moderne Betriebssystem bietet auch Google ChromeOS die Möglichkeit, mediale Inhalte oder Texte in eine Zwischenablage zu kopieren und an anderer Stelle wieder einzuführen. Diese Zwischenablage kann seit längerer Zeit mehrere Elemente gleichzeitig aufnehmen und zum Einfügen anbieten. Jetzt steht eine Änderung dieser Funktion vor der Tür, die eine neue Tastenkombination erhalten soll.



Chromebook-Nutzer haben mit Multipaste die Möglichkeit, mehrere Inhalte zugleich in der Zwischenablage zu halten und eine davon an beliebiger Stelle wieder einzufügen. Das bekannte STRG+V fügt den zuletzt kopierten Inhalt ein, während sich mit der Tastenkombination SEARCH+V das Multipaste-Overlay öffnen lässt, das die in der Zwischenablage befindlichen Medien zur Auswahl anbietet. Das ist sehr praktisch und in anderen Desktop-Betriebssystemen ähnlich gelöst.

Doch offenbar ist die Tastenkombination SEARCH+V nicht allen Nutzern geläufig, obwohl es meiner Meinung nach leicht von der Hand geht, sodass man eine weitere Tastenkombination einführen will. In Zukunft soll das Gedrückthalten von STRG+V das Overlay öffnen und somit eine zweite Variante bieten. Ob das wirklich besser ist, können die Nutzer dann selbst entscheiden. Ich denke, dass so mancher Nutzer dadurch versehentlich Multipaste öffnet, ohne es zu wollen. Aber auch das Gedrückthalten von zwei Tasten gleichzeitig ist gar nicht so einfach, sodass manch einer vielleicht mehrfach den Buchstaben v eintippt, ohne das zu wollen.

Die Änderung befindet sich noch in der Entwicklungsphase und wurde bisher nicht ausgerollt.

