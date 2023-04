Google hat die Marke Fitbit schon vor längerer Zeit übernommen und wird diese wie angekündigt fortführen, trotz Pixel Watch und weiterer erwarteter Google-Produkte. Vor wenigen Tagen wurden Nutzer daran erinnert, dass ab Sommer 2023 eine Zusammenlegung mit dem Google-Konto möglich ist, die vorerst aber nicht verpflichtend ist. Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen zur Umstellung.



Die Übernahme von Fitbit durch Google hat sich über einen langen Zeitraum gezogen und wurde nur mit einigen Auflagen erlaubt, die unter anderem den Schutz der Nutzerdaten und deren potenzielle Verwendung für das Google-Profil betrafen. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass man sich der Integration des Fitbit-Kontos in das Google-Konto so viel Zeit gelassen hat, doch schon bald wird der erste Schritt in diese Richtung getan.

Vor wenigen Tagen wurden die Nutzer daran erinnert, dass ab Sommer 2023 auf ein Google-Konto migriert werden kann. Diese Pläne wurden schon Ende 2022 verkündet, ebenso wie die lange Übergangszeit. Zwar können Fitbit-Nutzer ab 2023 auf ein Google-Konto wechseln, müssen dies aber noch lange Zeit nicht tun. Man gewährt eine Übergangsfrist bis mindestens Anfang 2025, denn erst ab diesem Zeitpunkt wird das Google-Konto zur Nutzung der Fitbit-Plattform verpflichtend. Aber auch zuvor sollen neue Nutzer, die bisher kein Fitbit-Konto oder Fitbit-Gerät besaßen, nicht um ein Google-Konto zur Einrichtung des neuen Geräts herumkommen.

Weil dieser Übergang sicherlich einige Fragen aufwirft und so manche frühe Fitbit-Nutzer nicht unbedingt glücklich über diese Übernahme gewesen sind, wollen wir euch die Antworten auf die wichtigsten Fragen nicht vorenthalten, die man in einer FAQ veröffentlicht hat. Es geht vor allem um die Weiternutzung der Fitbit-Produkte.









Bedeutet „Fitbit by Google“, dass Fitbit jetzt ein Teil von Googles Produkt- und Dienstleistungsangebot ist?

Nein, aktuell nicht. Fitbit stellt seine Produkte und Dienstleistungen weiterhin unabhängig von Google zur Verfügung. Zur Nutzung der Fitbit-App benötigst du ein Fitbit-Konto, kein Google-Konto.

Ich benutze aktuell mein Gmail-Konto zur Anmeldung bei Fitbit. Habe ich bereits ein Google-Konto bei Fitbit?

Nein, aktuell nicht. Google-Konten bei Fitbit werden im Laufe des Jahres 2023 starten. Wenn wir Google-Konten bei Fitbit einführen, hast du die Möglichkeit, mit Fitbit zu dem Google-Konto zu wechseln, das du auch für andere Google-Dienste wie z. B. Gmail verwendest.

Gibt Fitbit meine Daten jetzt an Google weiter?

Momentan melden sich alle Kunden mit einem Fitbit-Konto bei Fitbit an. Deine Fitbit-Daten werden also mit deinem Fitbit-Konto und nicht mit einem Google-Konto synchronisiert. In bestimmten Fällen kannst du dennoch wählen, einige Fitbit-Daten an Google zu übertragen, wenn du z. B. Fitbit mit einem Google-Dienst nutzt. So kannst du beispielsweise zulassen, dass Google Assistant deine Fitbit-Aktivitäten, wie die Anzahl deiner Schritte und den Kalorienverbrauch, erhält.

Benötige ich ein Google-Konto, um Fitbit-Geräte und -Dienste nutzen zu können?

Nach der Einführung von Google-Konten bei Fitbit im Jahr 2023 wird für einige Nutzungsmöglichkeiten von Fitbit ein Google-Konto erforderlich sein, z. B. um sich bei Fitbit anzumelden oder neu auf den Markt gebrachte Fitbit-Geräte und -Funktionen zu aktivieren. Wenn du bereits ein Fitbit-Konto hast, kannst du nach der Einführung von Google-Konten bei Fitbit entweder Fitbit mit einem Google-Konto nutzen oder die bestehenden Fitbit-Geräte und -Dienste weiterhin mit deinem Fitbit-Konto verwenden, solange dies unterstützt wird. Dies wird bis mindestens Anfang 2025 der Fall sein. Danach wird zur Nutzung von Fitbit ein Google-Konto erforderlich sein.

Was passiert mit meinen Fitbit-Daten, wenn ich Fitbit zu meinem Google-Konto verschiebe?

Google wird auch in Zukunft die Privatsphäre der Fitbit-Kunden schützen und hat eine Reihe von verbindlichen Verpflichtungen gegenüber globalen Aufsichtsbehörden abgegeben, darunter die Bestätigung, dass die Daten der Fitbit-Nutzerinnen und -Nutzer über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nicht für die Schaltung von Werbeanzeigen verwendet werden. Diese Daten werden nicht zusammen mit Google Ads-Daten gespeichert.

Was ist, wenn ich mit Fitbit nicht zu einem Google-Konto wechseln möchte?

Wenn du bereits Fitbit-Kunde bist, kannst du dein bestehendes Fitbit-Konto mit deinen vorhandenen Fitbit-Geräten und -Diensten so lange nutzen, wie Fitbit-Konten unterstützt werden. Dies wird bis mindestens Anfang 2025 der Fall sein. Danach wird zur Nutzung von Fitbit ein Google-Konto erforderlich sein.









Das sind die Vorteile des Google-Kontos

Komfort einer einzigen Google-Anmeldung. Sobald Sie den Umzug abgeschlossen haben, verwenden Sie Ihr Google-Konto, um sich mit einem einzigen Passwort bei Fitbit anzumelden. So können Sie alle Ihre verbundenen Apps und gekoppelten Geräte einfacher verwalten – und alle Ihre Informationen befinden sich an einem Ort.

Sobald Sie den Umzug abgeschlossen haben, verwenden Sie Ihr Google-Konto, um sich mit einem einzigen Passwort bei Fitbit anzumelden. So können Sie alle Ihre verbundenen Apps und gekoppelten Geräte einfacher verwalten – und alle Ihre Informationen befinden sich an einem Ort. Branchenführender Datenschutz und Sicherheit von Google. Sie haben zusätzliche, einheitliche Datenschutzkontrollen – einschließlich der Möglichkeit, alle Ihre Fitbit-Daten im Google Privacy Center zu verwalten – um Ihre Gesundheits- und Wellnessdaten sicher und geschützt zu halten. Sie können auch sehen und verwalten, wo Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind.

Sie haben zusätzliche, einheitliche Datenschutzkontrollen – einschließlich der Möglichkeit, alle Ihre Fitbit-Daten im Google Privacy Center zu verwalten – um Ihre Gesundheits- und Wellnessdaten sicher und geschützt zu halten. Sie können auch sehen und verwalten, wo Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind. Kontinuierliches Engagement für den Datenschutz. Datenschutz steht immer noch im Mittelpunkt der Fitbit-Erfahrung. Ihre Gesundheits- und Wellnessdaten von Fitbit werden nicht für Google Ads verwendet und werden weiterhin getrennt von Google Ads-Daten aufbewahrt.

Datenschutz steht immer noch im Mittelpunkt der Fitbit-Erfahrung. Ihre Gesundheits- und Wellnessdaten von Fitbit werden nicht für Google Ads verwendet und werden weiterhin getrennt von Google Ads-Daten aufbewahrt. All die Dinge, die du an Fitbit liebst. Von dem Moment an, in dem Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem Google-Konto bei Fitbit anmelden, haben Sie die gleiche Fitbit-Erfahrung, wobei alle Ihre historischen Gesundheits- und Wellnessdaten weiterhin verfügbar sind. So können Sie Fitbit weiterhin verwenden, um sich mehr zu bewegen, gut zu essen, besser zu schlafen, Stress zu bewältigen und vieles mehr. Suchen Sie einfach nach einer Eingabeaufforderung, wenn Sie Ihre Fitbit-App öffnen, oder gehen Sie zu Einstellungen in der Fitbit-App, um den Vorgang zu starten.

» Pixel Watch & Fitbit: Das kostenlose Premium-Abo läuft aus – vergesst nicht, rechtzeitig zu kündigen; so gehts

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Fitbit FAQ]