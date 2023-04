Bing Image Creator: Neues Microsoft-Tool erzeugt Bilder aus Text – ab sofort für alle Edge-Nutzer verfügbar

Google und Microsoft liefern sich einen Wettlauf um die KI-Tools, wobei beide Unternehmen in den letzten Wochen stark nachgelegt haben: Google hat Bard offiziell gestartet und Microsoft geht den nächsten Schritt mit seinem Bing Image Creator. Ab sofort gibt man allen Nutzern des Browsers Microsoft Edge die Möglichkeit, Bilder jeglicher Art aus einer simplen Texteingabe zu erzeugen. Die Ergebnisse sind überzeugend.



Die „neuen“ Künstlichen Intelligenzen können sehr viel mehr, als nur Fragen zu beantworten und Texte zusammenzufassen: Microsofts Bing hat kürzlich ein neues Tool gestartet, das Bilder aus einer simplen Texteingabe erzeugen kann. Als Nutzer muss man lediglich das gewünschte Motiv mit allen gewünschten Details in englischer Sprache eingeben, dann wenige Sekunden warten und es präsentieren sich bis zu vier Varianten, die von der KI künstlich erzeugt wurden. Ab sofort steht es allen Nutzern des Edge-Browsers in der Seitenleiste der App zur Verfügung. Es ist jedoch vorerst auf 30 Bilder beschränkt.

Es ist das erste Mal, dass man ein solches Tool in einem populären Produkt einsetzt und vielen Nutzern zugänglich macht. Google hat schon seit langer Zeit drei solcher Bildgeneratoren im Portfolio, hat diese bisher aber nicht für die Allgemeinheit geöffnet. Bing macht weiter Druck, sodass auch Google vermutlich schon bald Imagen oder Parti in eingeschränkten Varianten für viele Nutzer öffnen wird. Die Ergebnisse beeindrucken ohne Frage, auch wenn Bing in meinen Testläufen nicht immer ganz das zeigt, was eingegeben wurde.

Probiert das Tool einfach einmal aus, das im Rahmen des Bing ChatBot und im Edge-Browser angeboten wird, aber auch als Einzeltool zur Verfügung steht, das sich wiederum auch im Chrome-Browser nutzen lässt. Google hat mittlerweile einen KI-Video Creator im Portfolio, bietet aber auch diese noch nicht öffentlich an.

» Bing Image Creator