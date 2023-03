Pixel 7 Pro und Pixel Watch LTE: Die Produktionskosten im Vergleich – das zahlt Google für die Komponenten

Mit den Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch hat Google im vergangenen Jahr zwei starke Produktreihen auf den Markt gebracht, die ganz unterschiedlich aufgenommen worden sind – unter anderem wegen der Preisgestaltung. Aktuelle Erkenntnisse von Marktforschern liefern uns jetzt interessante Einblicke in Googles Produktionskosten für die beiden Geräteklassen. Auch diese dürften die Preiseinschätzungen der Nutzer nicht ändern.



Das Pixel-Portfolio wächst immer weiter und wurde im vergangenen Jahr durch zwei Varianten der Pixel Watch erweitert, die parallel zu den Pixel 7-Smartphones vorgestellt wurde und auch auf den Markt kam. Doch während die Pixel 7-Smartphones während ihrer günstigen Preise gefeiert wurden, war es bei der Pixel Watch genau das Gegenteil. Google hat den Smartphone-Preis trotz Leistungssteigerung stabil gehalten und konnte positiv überraschen. Die Pixel Watch hingegen war deutlich teurer, als es viele Beobachter erwartet hätten und aufgrund der Ausstattung vielleicht gerechtfertigt wäre.

Aber wie gerechtfertigt waren / sind die Preise, die Google für die beiden Produkte verlangt? Die Marktforscher von Counterpoint hatten die Kosten der Einzelkomponenten kürzlich unter die Lupe genommen und im Detail aufgeschlüsselt (#1, #2)

Pixel 7 Komponentenkosten

Rechnet man alle Einzelkomponenten des Pixel 7 Pro zusammen, ergibt sich ein Einkaufspreis von 413 Dollar. Google verkauft das Smartphone für 899 Dollar – also mehr als das doppelte. Rechnet man alle weiteren Kosten dazu, die von der Entwicklung bis zum Verkauf entstehen, dürfte Googles Marge nicht ganz so hoch sein. Viele weitere Details zu diesen Zahlen haben wir euch bereits vor einigen Tagen in diesem Artikel zusammengefasst.









Pixel Watch LTE Komponentenkosten

Die Einzelkomponenten der Pixel Watch LTE kosten Google 123 Dollar, verkauft wird diese Smartwatch für 399 Dollar – also für mehr als das Dreifache dieser Kosten. Die weiteren Produktionskosten bis hin zum Verkauf dürften deutlich geringer sein, sodass Google sich die hohen Entwicklungskosten der letzten Jahre abrechnen dürfte. Dann kann man die zweite Generation ja deutlich günstiger anbieten, wenn man noch zu Träumen wagt. Eine genauere Analyse dieser Kosten findet ihr in diesem Artikel.

—

Man kann rein von diesen Werten keine verlässlichen Rückschlüsse ziehen, aber dennoch einen Eindruck gewinnen. Während die Komponenten beim Pixel 7 Pro in etwa die Hälfte des Verkaufspreises ausmachen, sind es bei der Pixel Watch deutlich weniger als ein Drittel. Natürlich muss man viele weitere Faktoren einrechnen, aber aus faktischer Sicht ist die Pixel Watch damit deutlich überteuert. Dabei meine ich nur die utopische Betrachtung, nach der man sich die Komponenten selbst kauft und zusammenschraubt.

Dass Google hohe Forschungskosten, Marketing-Kosten und andere Dinge einrechnen und wieder reinholen muss, sollte man nicht in diesem Umfang auf die Nutzer abwälzen. Fazit, das wir eigentlich schon vorher wussten: Die Pixel 7-Smartphones sind günstig und die Pixel Watch teuer.