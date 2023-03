Google Wallpaper: Neue Homescreen- Hintergrundbilder sind jetzt für alle Android-Nutzer verfügbar

Seit einigen Jahren gibt es die Google Wallpaper-App, die analog zur Pixel Wallpaper-App eine wachsende Sammlung von Hintergrundbildern zum Download und sofortiger Nutzung anbietet. Updates gibt es eher selten und wenn, dann werden sie nicht über den Play Store ausgeführt. Pünktlich zum Frühling gibt es jetzt eine Reihe neuer Hintergrundbilder in allen Kategorien, die von den Nutzern entdeckt werden können.



Der Winter geht langsam zu Ende und auch auf dem Smartphone könnte man mal wieder aufräumen oder einen Tapetenwechsel vertragen. Passend dazu hält die Google Wallpapers-App neue Hintergrundbild in vielen Kategorien bereit. Weil neue Bilder nicht markiert werden und auch nicht unbedingt am Ende oder Anfang der Liste auftauchen, lässt sich die Auswahl ohne eigene Buchführung nicht beschreiben. Die Auswahl ist jedenfalls gewachsen und auch die Titelbilder wurden aktualisiert.

Schaut einfach mal in der App vorbei, ob euch die Neuzugänge zusagen bzw. schaut euch auch die älteren Motive an, die vielleicht jetzt eher den eigenen Vorstellungen entsprechen, als es früher der Fall war. In einigen Fällen werden auch Bilder zurückgezogen, wobei diese aber bei aktiver Nutzung weiterhin auf dem Homescreen bleiben, bis der Nutzer selbst ein neues Motiv auswählt.

