Android: Google-Suchleiste ist deutlich gewachsen, aber hat die enthaltenen Elemente vergessen (Screenshots)

Die allermeisten Google-Apps haben in den letzten Jahren ein visuelles Material You Design-Update erhalten, doch ausgerechnet die Google-App ziert sich seit langer Zeit. Jetzt gibt es ein deutliches Anzeichen dafür, dass sich das bald ändern wird: Die Suchleiste ist deutlich in der Größe gewachsen, hat dabei allerdings die darin enthaltenen Elemente vergessen, was ein eher suboptimales Gesamtbild ergibt.



Die Umstellung auf das Material You-Design ist mit vermeintlich kleineren Änderungen verbunden als der damalige Umstieg auf das grundsätzliche Material Design, aber dennoch braucht es bei der Google-App wieder besonders lang. Jetzt haben die Designer offenbar damit begonnen, das Design im Ansatz für die ersten Nutzer freizuschalten. Innerhalb der Google-App ist die Suchleiste deutlich in der Höhe gewachsen, was allerdings nur für die Leiste und nicht dessen enthaltene Elemente gilt.

Auf dem mittleren und rechten Screenshot ist sehr gut zu sehen, dass der Inhalt nicht mitgewachsen ist. Sowohl der Suchbegriff als auch die Icons für den Assistant und Lens sind jetzt deutlich zu klein gehalten. Aber auch das Gesamtbild wirkt nicht unbedingt so, als wenn die Leiste diese Höhe haben sollte. Vermutlich ein Fehler, der aber dennoch für viele Nutzer ausgerollt wurde. Gleichzeitig zeigen sich die neuen Aktionskarten, mit denen sich häufig genutzte Funktionen schnell aufrufen lassen.

