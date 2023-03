Google News: Neue Kategorien werden ausgerollt – 60 neue Themenbereiche für Schlagzeilen am Desktop

Bei Google News gibt es seit jeher eine Aufteilung nach Kategorien bzw. Ressorts, die vom Nutzer ausgewählt und somit die Inhalte gefiltert werden können. Jetzt wird diese recht grobe Auswahl durch zahlreiche Themen und Unternehmen ergänzt, die eine deutlich feinere Auswahl ermöglichen. Auch in der deutschen Version gibt es 60 neue Themen-Kategorien, in denen die Schlagzeilen einsortiert werden.



Google News ist für viele Menschen sowohl am Desktop als auch am Smartphone eine wichtige Nachrichtenquelle, die verschiedene Zusammenstellungen bietet. Von „Für mich“ über „Folgen“ und den „News Showcase“ bis hin zur ebenfalls angepassten Startseite. Alternativ gibt es die Kategorisierung, die sich über die Jahre kaum geändert hat, aber vor einiger Zeit durch „Topics“ ersetzt wurden. Jetzt werden diese Topics / Themen in der Desktopversion aktualisiert und um viele weitere Einträge erweitert.

Laut der Ankündigung gibt es ganze 60 neue Einträge für die Themen, die aus Unterkategorien für die bisher bekannten Themenbereiche bestehen. Nutzer haben die Möglichkeit, sowohl die Hauptkategorie als auch nur einzelne Subkategorien auszuwählen. Leider funktioniert das nicht umgekehrt, sodass sich zwar Kategorien folgen, aber nicht einzelne ausblenden lassen. Die neuen Kategorien sollen ab sofort für alle Desktopnutzer zur Verfügung stehen.